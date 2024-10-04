  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эмилиано Мартинес: Хочу выиграть все трофеи с Астон Виллой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмилиано Мартинес: Хочу выиграть все трофеи с Астон Виллой

Англия

Наполеоновские планы

Эмилиано Мартинес: Хочу выиграть все трофеи с Астон Виллой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заявил о своих больших амбициях в интервью после победы над "Баварией" (1:0) в Лиге чемпионов.

"Мы играли с одним из фаворитов Лиги чемпионов, "Баварией", и показали, что играем на равных.

Я хочу выиграть все трофеи как с "Астон Виллой", так со сборной. У меня нет предела, я стараюсь продолжать расти.

Есть люди, которые тебя любят, есть люди, которые тебя не любят. Я отдаю все ради своего клуба и сборной", - цитирует аргентинца Infobae со ссылкой на ESPN.

6 октября "Астон Вилла" примет дома "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

По теме
yellow-arrow
Рюдигер: Холанд - зверь. Не знаю, что он ест
yellow-arrow
Ливерпуль может продать одного из своих полузащитников этой зимой
yellow-arrow
Рэмсдейл о своем пребывании в Арсенале: Если бы я сидел на скамейке запасных, выигрыш трофея не значил бы для меня так много
Аргентина Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Infobae
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости