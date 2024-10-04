  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рюдигер: Холанд - зверь. Не знаю, что он ест
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рюдигер: Холанд - зверь. Не знаю, что он ест

Англия

Невероятный форвард

Рюдигер: Холанд - зверь. Не знаю, что он ест

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер поделился своим мнением об игре нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

"Думаю, я защитник старой школы, которому нравится сражаться с нападающими вроде Холанда. Этот парень — зверь. Я не знаю, что он ест или что делает, но вау. Его сила...

Когда вы видите его голы, вы понимаете, что если мяч попадет высоко в дальнюю штангу - его не отбить. Это безумие.

Он не забивал нам, но попадал в перекладину. Сложно подготовиться. Вы должны быть готовы к физической борьбе и не оставлять слишком много пространства позади себя, потому что он опасен и там. Если вы бежите с ним - может быть сложно. Когда он выставляет руку, мало кто может сравниться с ним физически. Единственный человек, которых я видел, кто может совладать с ним - это Ван Дейк, Салиба, ну и я сам. Я сделал свою работу", - сказал Рюдигер.

По теме
yellow-arrow
Эмилиано Мартинес: Хочу выиграть все трофеи с Астон Виллой
yellow-arrow
Ливерпуль может продать одного из своих полузащитников этой зимой
yellow-arrow
Рэмсдейл о своем пребывании в Арсенале: Если бы я сидел на скамейке запасных, выигрыш трофея не значил бы для меня так много
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Антонио Рюдигер Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости