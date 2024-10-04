Рюдигер: Холанд - зверь. Не знаю, что он ест

Защитник "Реала" Антонио Рюдигер поделился своим мнением об игре нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

"Думаю, я защитник старой школы, которому нравится сражаться с нападающими вроде Холанда. Этот парень — зверь. Я не знаю, что он ест или что делает, но вау. Его сила...

Когда вы видите его голы, вы понимаете, что если мяч попадет высоко в дальнюю штангу - его не отбить. Это безумие.

Он не забивал нам, но попадал в перекладину. Сложно подготовиться. Вы должны быть готовы к физической борьбе и не оставлять слишком много пространства позади себя, потому что он опасен и там. Если вы бежите с ним - может быть сложно. Когда он выставляет руку, мало кто может сравниться с ним физически. Единственный человек, которых я видел, кто может совладать с ним - это Ван Дейк, Салиба, ну и я сам. Я сделал свою работу", - сказал Рюдигер.