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Кристал Пэлас – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Оливер Гласнер и его кризис

Кристал Пэлас – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Кристал Пэлас" очень неудачно начал сезон и пока не смогли одержать ни одной победы, даже в матче против "Эвертона", который проходил на прошлой неделе. Зато они получали ничьи в матчах против "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Создается впечатление, что им даже легче играть против номинально более сильных команд? Если это действительно так, то у "Ливерпуля" проблемы.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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