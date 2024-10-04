Кристал Пэлас – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Кристал Пэлас" очень неудачно начал сезон и пока не смогли одержать ни одной победы, даже в матче против "Эвертона", который проходил на прошлой неделе. Зато они получали ничьи в матчах против "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Создается впечатление, что им даже легче играть против номинально более сильных команд? Если это действительно так, то у "Ливерпуля" проблемы.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

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