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Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот не планирует уступать первое место
Getty Images / Global Images Ukraine
Марсисайдцы только вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ и точно не планируют куда-то опускаться. Выезд в "Кристалл Пелас" может быть потенциально опасным, ведь команда Гласнера в кризисе, она еще не побеждала, а от того и голоднее к успеху. Выйдет ли у "Ливерпуля" справиться с этим вызовом?
Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 октября.
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Английская Премьер-лига. 7-й тур.
5 октября. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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