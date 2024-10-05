Кристал Пэлас – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Марсисайдцы только вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ и точно не планируют куда-то опускаться. Выезд в "Кристалл Пелас" может быть потенциально опасным, ведь команда Гласнера в кризисе, она еще не побеждала, а от того и голоднее к успеху. Выйдет ли у "Ливерпуля" справиться с этим вызовом?

Стартовый свисток раздастся в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

5 октября. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.