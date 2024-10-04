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Кристал Пэлас приостановил переговоры с Гласнером о продлении контракта

Англия

Результаты команды неутешительны

Кристал Пэлас приостановил переговоры с Гласнером о продлении контракта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Оливер Гласнер сменил Роя Ходжсона в феврале, когда "Кристал Пэлас" занимал 15-е место и находился на расстоянии пяти очков от зоны вылета. В итоге "орлы" завершили прошлый сезон на 10-м месте и задолго до конца чемпионата сохранили себе прописку в высшем дивизионе.

Были разговоры, что клуб и тренер достигнут новой договоренности о дальнейшем сотрудничестве, однако этот процесс поставили на паузу. Как сообщает Football Insider, "Кристал Пэлас" отложил переговоры о контракте с Оливером Гласнером на второй план после неудачного старта этой кампании. Австриец имеет кредит доверия от руководства, однако клуб набрал лишь три очка в первых шести матчах и сейчас находится в зоне вылета. Контракт тренера на "Селхерст Парк" действует только до июня 2026 года, но "орлы" не готовы спешить с обсуждением продления контракта на фоне периода плохой формы.

Добавим, что следующий матч "Кристал Пэлас" сыграет 5 октября дома против "Ливерпуля".

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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