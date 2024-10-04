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Артета высказался о возвращении одного из лидеров Арсенала

Англия

Эдегор упорно работает, чтобы быть готовым как можно быстрее (с)

Артета высказался о возвращении одного из лидеров Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о возвращении полузащитника Мартина Эдегора.

"Очень трудно сказать, когда он вернется..., но Мартин так упорно работает, чтобы быть готовым как можно быстрее", - сказал специалист.

Добавим, Мартин получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии.

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Микель Артета Мартин Эдегор Арсенал
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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