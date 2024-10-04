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Манчестер Сити – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Найдет ли Марку Силва чем удивить на этот раз?

Манчестер Сити – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

То, как удачным оказался старт этого сезона для "дачников", откровенно удивляет. Но стоит отметить, что и календарь матчей в начале у них все же позволяет быть так высоко в турнирной таблице, и не будем умалять заслуг Марка Силвы и его подопечных.

"Манчестер Сити" не проиграет уже 29 матчей АПЛ подряд, они выиграли каждый из последних 16 матчей против "Фулхэма". Смогут ли "дачники" изменить эту тенденцию? Вопрос открытый!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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