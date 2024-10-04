Манчестер Сити – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

То, как удачным оказался старт этого сезона для "дачников", откровенно удивляет. Но стоит отметить, что и календарь матчей в начале у них все же позволяет быть так высоко в турнирной таблице, и не будем умалять заслуг Марка Силвы и его подопечных.

"Манчестер Сити" не проиграет уже 29 матчей АПЛ подряд, они выиграли каждый из последних 16 матчей против "Фулхэма". Смогут ли "дачники" изменить эту тенденцию? Вопрос открытый!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Фулхэм" Смотреть трансляцию

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