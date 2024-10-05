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Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола уже придумывает план спасения

Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Потеря основных исполнителей центра поля заставляет главного тренера "Манчестер Сити" срочно придумывать рецепт для нового успеха. Пока его команда буксует, хотя даже в таком состоянии не проигрывает, максимум — ничьи.

Сегодня у них непростое испытание "Фулхэмом", который набрал отличную форму на старте сезона и занимает шестое место. Есть ли у Гвардиолы готовый план победы под такого соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

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Английская Премьер-лига. 7-й тур.

5 октября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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