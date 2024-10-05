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Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола уже придумывает план спасения
Getty Images / Global Images Ukraine
Потеря основных исполнителей центра поля заставляет главного тренера "Манчестер Сити" срочно придумывать рецепт для нового успеха. Пока его команда буксует, хотя даже в таком состоянии не проигрывает, максимум — ничьи.
Сегодня у них непростое испытание "Фулхэмом", который набрал отличную форму на старте сезона и занимает шестое место. Есть ли у Гвардиолы готовый план победы под такого соперника?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 октября.
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Английская Премьер-лига. 7-й тур.
5 октября. 17:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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