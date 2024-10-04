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Арсенал – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Команда Артеты набирает ход

Арсенал – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После удачного выступления "канониров" в Лиге Чемпионов, где они одержали комфортную победу против "ПСЖ" (2:0), ожидания от них только растут (словно до этого они были занижены).

В этот раз у них домашний матч против главного аутсайдера в этом сезоне АПЛ и кажется, что никаких проблем возникнуть не должно. Побеждать и спокойно уходить на международный перерыв.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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