Арсенал – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После удачного выступления "канониров" в Лиге Чемпионов, где они одержали комфортную победу против "ПСЖ" (2:0), ожидания от них только растут (словно до этого они были занижены).

В этот раз у них домашний матч против главного аутсайдера в этом сезоне АПЛ и кажется, что никаких проблем возникнуть не должно. Побеждать и спокойно уходить на международный перерыв.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

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