Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Виталий Миколенко травмирован?
Getty Images / Global Images Ukraine
После первой победы в новом сезоне в матче против "Кристал Пэлас", команда Шона Дайча готовится к новому испытанию. Теперь к ним в гости едет "Ньюкасл", который только набирает свою оптимальную форму.
Большой вопрос по поводу Виталия Миколенко. Кажется, он получил повреждение и не сможет сыграть, болея за свою команду разве что с трибун.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 5 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 7-й тур.
5 октября. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Победа Черноморца, осечка Карпат, камбэк Погба и Ярмоленко в сборной. Главные новости за 4 октября
- Носов рассказал, что думает о потенциальном объединении с Металлистом и смене названия клуба
- Антидопинговый центр Украины дисквалифицировал олимпийскую чемпионку по биатлону
- Артета высказался о возвращении одного из лидеров Арсенала
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права