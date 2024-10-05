Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После первой победы в новом сезоне в матче против "Кристал Пэлас", команда Шона Дайча готовится к новому испытанию. Теперь к ним в гости едет "Ньюкасл", который только набирает свою оптимальную форму.

Большой вопрос по поводу Виталия Миколенко. Кажется, он получил повреждение и не сможет сыграть, болея за свою команду разве что с трибун.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

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Английская Премьер-лига. 7-й тур.

5 октября. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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