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Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Виталий Миколенко травмирован?

Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После первой победы в новом сезоне в матче против "Кристал Пэлас", команда Шона Дайча готовится к новому испытанию. Теперь к ним в гости едет "Ньюкасл", который только набирает свою оптимальную форму.

Большой вопрос по поводу Виталия Миколенко. Кажется, он получил повреждение и не сможет сыграть, болея за свою команду разве что с трибун.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 5 октября.

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Английская Премьер-лига. 7-й тур.

5 октября. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крэйг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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