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Гвардиола - о 115 нарушениях Ман Сити: Конечно, я буду защищать свой клуб

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Гвардиола - о 115 нарушениях Ман Сити: Конечно, я буду защищать свой клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" сейчас находится в центре одного из крупнейших скандалов в истории английского футбола. Клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Несмотря на такую сложную ситуацию, главный тренер команды Пеп Гвардиола поддерживает свою команду.

"Конечно, я буду защищать свой клуб, потому что я верю во всех, кто здесь работает. Я доверяю им больше, чем вам (журналистам). Лучший способ защитить себя - хорошо выполнять свою работу.

Конечно, есть ситуации и сделки, которые за последние девять лет попали под внимание, но это то, что есть. Нет смысла жаловаться; мы просто должны выполнять свою работу. Я часть этого клуба, я не просто тренер - я люблю этот клуб, он так много для меня значит".

Напомним, что слушания дела начались 16 сентября, а вердикт ожидается не раньше весны.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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