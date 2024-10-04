  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ли Карсли рассматривает нестандартные решения: Палмер может стать левым защитником в сборной
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ли Карсли рассматривает нестандартные решения: Палмер может стать левым защитником в сборной

Англия
Обновлено

Специалист выступил на пресс-конференции

Ли Карсли рассматривает нестандартные решения: Палмер может стать левым защитником в сборной

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ли Карсли, который сейчас исполняет обязанности главного тренера национальной сборной Англии, намекнул на возможные нестандартные решения в формировании стартового состава команды. В частности, специалист высказал мнение, что молодой талант Коул Палмер может сыграть на позиции левого защитника.

Отвечая на вопрос о том, видит ли он Трента Александера-Арнольда на левом фланге защиты, Карсли отметил, что в его планах есть и другие варианты:

"Да, он может там играть. Букайо Сака также может сыграть там, Коул может играть там, так что их достаточно много. Очевидно, вы хотите получить от них максимум на их стандартных позициях.

Мы знаем, что если игрок будет играть правой ногой на позиции левого защитника, то нам придется строить игру по-другому".

Читайте такжеСборная Англии объявила заявку на матчи Лиги наций с Грецией и Финляндией
По теме
yellow-arrow
Тен Хаг - о потенциальном увольнении из МЮ: Я даже не думаю о таком
yellow-arrow
Гвардиола - о 115 нарушениях Ман Сити: Конечно, я буду защищать свой клуб
yellow-arrow
Арсенал – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Англия Трент Александер-Арнольд Букайо Сака Коул Палмер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Іndependent
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости