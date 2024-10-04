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Ли Карсли рассматривает нестандартные решения: Палмер может стать левым защитником в сборной
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Ли Карсли, который сейчас исполняет обязанности главного тренера национальной сборной Англии, намекнул на возможные нестандартные решения в формировании стартового состава команды. В частности, специалист высказал мнение, что молодой талант Коул Палмер может сыграть на позиции левого защитника.
Отвечая на вопрос о том, видит ли он Трента Александера-Арнольда на левом фланге защиты, Карсли отметил, что в его планах есть и другие варианты:
"Да, он может там играть. Букайо Сака также может сыграть там, Коул может играть там, так что их достаточно много. Очевидно, вы хотите получить от них максимум на их стандартных позициях.
Мы знаем, что если игрок будет играть правой ногой на позиции левого защитника, то нам придется строить игру по-другому".
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