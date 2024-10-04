Тен Хаг - о потенциальном увольнении из МЮ: Я даже не думаю о таком

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что он может быть уволенным со своей должности.

"Я даже не думаю о таком и это не тема нашего разговора. Мы там вместе. Руководство, персонал, мы снова купили новых молодых игроков, и мы должны их интегрировать. На это нужно время. В топ-футболе у вас его нет. Они должны играть немедленно, но это не всегда реалистично. Нужно время".

Напомним, что "МЮ" сыграет 6 октября против "Астон Виллы". Начало - в 16:00 по киевскому времени.

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