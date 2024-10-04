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Тренер Арсенала рассказал, когда вернется к игре Зинченко

Англия
Обновлено

Вероятно, это будет после паузы на матчи сборных (с)

Тренер Арсенала рассказал, когда вернется к игре Зинченко

Фото: Arsenal

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда вернется к игре Александр Зинченко.

"Александр, вероятно, вернется после паузы на матчи сборных. Но прогресс в восстановлении идет хорошо", - сказал специалист.

Добавим, что из-за повреждения Зинченко пропустил в этом сезоне шесть матчей "канониров". Александр также не поможет сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Football London
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
04.10.2024 в 19:56
Сашко став хроном, (нажаль) навіть якщо перейде в інший клуб , така фігня продовжиться, ще пару років пограє в футболіста, а потім завершить кар'єру і піде грать в кібер спорт.
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Комментарии 1
ВасяКулебяка (Козливка)
04.10.2024 в 19:56
Сашко став хроном, (нажаль) навіть якщо перейде в інший клуб , така фігня продовжиться, ще пару років пограє в футболіста, а потім завершить кар'єру і піде грать в кібер спорт.
Ответить
0
0

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