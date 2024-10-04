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Тренер Арсенала рассказал, когда вернется к игре Зинченко
Вероятно, это будет после паузы на матчи сборных (с)
Фото: Arsenal
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда вернется к игре Александр Зинченко.
"Александр, вероятно, вернется после паузы на матчи сборных. Но прогресс в восстановлении идет хорошо", - сказал специалист.
Добавим, что из-за повреждения Зинченко пропустил в этом сезоне шесть матчей "канониров". Александр также не поможет сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций УЕФА.
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Источник:Football London
Опубликовал: Екатерина Власова
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ВасяКулебяка (Козливка)
04.10.2024 в 19:56
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