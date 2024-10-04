"Мы не готовы". Тренер Челси высказался о борьбе за титул АПЛ с Манчестер Сити и Арсеналом

"Челси" провел удачный старт нового сезона АПЛ, набрав 13 очков в шести турах. Такой результат позволил лондонцам закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице.

Накануне очередного матча Премьер-лиги Энцо Мареска, главный тренер "синих", заявил, что команда еще не готова бороться за чемпионский титул с "Манчестер Сити" и "Арсеналом".

"Мы не готовы. "Сити" работает с одним тренером девять лет, "канониры" - пять. Мы же вместе всего три месяца. Наша цель - медленно, шаг за шагом, сокращать отставание от них", - сказал Энцо.

Напомним, что 6 октября "Челси" сыграет против "Ноттингем Форест". Начало - в 16:00 по киевскому времени.