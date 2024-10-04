Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Челси рассказал о состоянии звездного игрока команды
Защитник лондонского клуба ещё не готов вернуться на поле
Фото: chelseafc.com
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о состоянии защитника клуба Риса Джеймса.
"Рис Джеймс все еще не готов, недоступен. Все остальные игроки доступны сейчас", - сказал Мареска.
Английский защитник получил травму колена и в сезоне 2024/25 ещё не играл за "Челси".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков
- Еще один ключевой игрок сборной Украины рискует пропустить октябрьские матчи
- 38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
- Ливерпуль нашел наследника Салаха в Бундеслиге
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн