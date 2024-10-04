Тренер Челси рассказал о состоянии звездного игрока команды

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о состоянии защитника клуба Риса Джеймса.

"Рис Джеймс все еще не готов, недоступен. Все остальные игроки доступны сейчас", - сказал Мареска.

Английский защитник получил травму колена и в сезоне 2024/25 ещё не играл за "Челси".