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Тренер Челси рассказал о состоянии звездного игрока команды

Англия
Обновлено

Защитник лондонского клуба ещё не готов вернуться на поле

Тренер Челси рассказал о состоянии звездного игрока команды

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал о состоянии защитника клуба Риса Джеймса.

"Рис Джеймс все еще не готов, недоступен. Все остальные игроки доступны сейчас", - сказал Мареска.

Английский защитник получил травму колена и в сезоне 2024/25 ещё не играл за "Челси".

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Рис Джеймс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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