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Игрок Манчестер Юнайтед ответил на критику болельщиков

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Расмус Хейлунд опубликовал стресс в социальной сети Instagram

Игрок Манчестер Юнайтед ответил на критику болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд ответил болельщикам команды на критику своего вчерашнего поста.

"Я видел гнев из-за своего вчерашнего поста. У меня не было цели этого делать. Я был только счастлив, что моя фамилия вновь появилась в протоколе матча после тяжелых нескольких недель, когда я не мог играть и забивать", - написал нападающий "Манчестер Юнайтед".

Хейлунд извинился и призвал поддержать команду в воскресенье в матче против "Астон Виллы".

"Я сделаю все, чтобы видеть вас счастливыми. Простите, что вчерашняя публикация была не такой. Продолжаем готовиться к тому, что в воскресенье", - написал Расмус.

Напомним, что в матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Порту". Хойлунд забил второй гол команды. Это первый гол в сезоне для датского нападающего.

Английский клуб играл в меньшинстве с 81-й минуты, когда полузащитник клуба Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку.

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Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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