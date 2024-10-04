Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Манчестер Юнайтед ответил на критику болельщиков
Расмус Хейлунд опубликовал стресс в социальной сети Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд ответил болельщикам команды на критику своего вчерашнего поста.
"Я видел гнев из-за своего вчерашнего поста. У меня не было цели этого делать. Я был только счастлив, что моя фамилия вновь появилась в протоколе матча после тяжелых нескольких недель, когда я не мог играть и забивать", - написал нападающий "Манчестер Юнайтед".
Хейлунд извинился и призвал поддержать команду в воскресенье в матче против "Астон Виллы".
"Я сделаю все, чтобы видеть вас счастливыми. Простите, что вчерашняя публикация была не такой. Продолжаем готовиться к тому, что в воскресенье", - написал Расмус.
Напомним, что в матче Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Порту". Хойлунд забил второй гол команды. Это первый гол в сезоне для датского нападающего.
Английский клуб играл в меньшинстве с 81-й минуты, когда полузащитник клуба Бруну Фернандеш получил вторую желтую карточку.
Популярное сейчас
- Ушел из жизни известный в прошлом игрок Динамо Анатолий Коньков
- 38-летний Рамос может перейти в топ-клуб Серии А
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- Ливерпуль нашел наследника Салаха в Бундеслиге
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО