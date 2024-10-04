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Артета - о Парти: Он ключевой футболист для нас

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Наставник Арсенала высказался о Томасе

Артета - о Парти: Он ключевой футболист для нас

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета похвалил опорного полузащитника команды Томаса Парти.

"Он ключевой футболист для нас, Томас очень сильный игрок. Форма, в которой он вернулся после отпуска, была, наверное, лучшей в которой он был. Теперь дело за тем, чтобы управлять им", - сказал специалист.

Томас в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Томас Парти
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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