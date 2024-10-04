Артета - о Парти: Он ключевой футболист для нас

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета похвалил опорного полузащитника команды Томаса Парти.

"Он ключевой футболист для нас, Томас очень сильный игрок. Форма, в которой он вернулся после отпуска, была, наверное, лучшей в которой он был. Теперь дело за тем, чтобы управлять им", - сказал специалист.