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Артета - о Парти: Он ключевой футболист для нас
Наставник Арсенала высказался о Томасе
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета похвалил опорного полузащитника команды Томаса Парти.
"Он ключевой футболист для нас, Томас очень сильный игрок. Форма, в которой он вернулся после отпуска, была, наверное, лучшей в которой он был. Теперь дело за тем, чтобы управлять им", - сказал специалист.
Томас в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
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