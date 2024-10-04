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Гласнер перед матчем с Ливерпулем: Мы хотим забить, потому что если мы этого не сделаем, то не выиграем

Англия
Обновлено

Тренер поделился своими мыслями о матче против красных

Гласнер перед матчем с Ливерпулем: Мы хотим забить, потому что если мы этого не сделаем, то не выиграем

Bulinews

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Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер поделился своими ожиданиями перед матчем против "Ливерпуля".

"Игроки выглядят голодными. Мы хотим забить, потому что если мы этого не сделаем, то не выиграем. Нам понадобится домашняя поддержка. В игре будут моменты, когда нам нужно будет бороться и страдать. Если ты страдаешь, то нужны люди, которые будут поддерживать".

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" состоится 5 октября. Старт - в 14:30 по киевскому времени.

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Ливерпуль Оливер Гласнер Кристал Пэлас
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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