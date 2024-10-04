Гвардиола: Это лучшее время для Фулхэма в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о соперниках команды в седьмом туре Премьер-Лиги - "Фулхэме".

"Единственный рекорд, который я вижу, - это последние шесть игр, с момента первого поражения от "Манчестер Юнайтед". Они не проигрывали. Я скажу, что это лучшее время для "Фулхэма" в этом сезоне. Они купили там интересных игроков, особенно Андерсена, опытных ребят, поэтому всегда в первом тайме дома создают проблемы".