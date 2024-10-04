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Бруну Фернандеш: Никто не разочаровывает меня больше, чем я сам

Англия
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Футболист поделился своими эмоциями

Бруну Фернандеш: Никто не разочаровывает меня больше, чем я сам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш обратился к болельщикам команды:

"Это тяжелый момент как для команды, так и для меня лично, один из самых тяжелых. Почти 5 лет в клубе со взлетами и падениями, хорошими и плохими моментами.

Лично у меня всегда были вызовы и проблемы на протяжении моей карьеры, и никогда не было такого, чтобы я молчал или прятался от ответственности.

Я знаю, что это звучит банально, и большинству из вас, болельщиков "Юнайтед", это уже надоело, но никто не разочаровывает меня больше, чем я сам.

Я благодарен всем вам за то, что вы верили в меня и в команду".

Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. За это время футболист сыграл за команду 243 матча, забил 79 голов и отдал 70 ассистов.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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