Бруну Фернандеш: Никто не разочаровывает меня больше, чем я сам

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш обратился к болельщикам команды:

"Это тяжелый момент как для команды, так и для меня лично, один из самых тяжелых. Почти 5 лет в клубе со взлетами и падениями, хорошими и плохими моментами.

Лично у меня всегда были вызовы и проблемы на протяжении моей карьеры, и никогда не было такого, чтобы я молчал или прятался от ответственности.

Я знаю, что это звучит банально, и большинству из вас, болельщиков "Юнайтед", это уже надоело, но никто не разочаровывает меня больше, чем я сам.

Я благодарен всем вам за то, что вы верили в меня и в команду".