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Бруну Фернандеш: Никто не разочаровывает меня больше, чем я сам
Футболист поделился своими эмоциями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш обратился к болельщикам команды:
"Это тяжелый момент как для команды, так и для меня лично, один из самых тяжелых. Почти 5 лет в клубе со взлетами и падениями, хорошими и плохими моментами.
Лично у меня всегда были вызовы и проблемы на протяжении моей карьеры, и никогда не было такого, чтобы я молчал или прятался от ответственности.
Я знаю, что это звучит банально, и большинству из вас, болельщиков "Юнайтед", это уже надоело, но никто не разочаровывает меня больше, чем я сам.
Я благодарен всем вам за то, что вы верили в меня и в команду".
Фернандеш выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. За это время футболист сыграл за команду 243 матча, забил 79 голов и отдал 70 ассистов.
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