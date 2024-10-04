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Родри проходит реабилитацию в своем родном городе
Страшная потеря для Пепа
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона. Как стало известно, испанец восстанавливается дома, в родном городе Вильянуэва-де-ла-Каньяда близ Мадрида.
По данным испанских СМИ, Пеп Гвардиола, тренер "горожан", поддерживает тесную связь со своим игроком, оказывая ему всю необходимую поддержку в этот сложный период.
Родри в текущем сезоне сыграл три матча - 156 минут.
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