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Родри проходит реабилитацию в своем родном городе

Англия
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Страшная потеря для Пепа

Родри проходит реабилитацию в своем родном городе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона. Как стало известно, испанец восстанавливается дома, в родном городе Вильянуэва-де-ла-Каньяда близ Мадрида.

По данным испанских СМИ, Пеп Гвардиола, тренер "горожан", поддерживает тесную связь со своим игроком, оказывая ему всю необходимую поддержку в этот сложный период.

Родри в текущем сезоне сыграл три матча - 156 минут.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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