Родри проходит реабилитацию в своем родном городе

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона. Как стало известно, испанец восстанавливается дома, в родном городе Вильянуэва-де-ла-Каньяда близ Мадрида.

По данным испанских СМИ, Пеп Гвардиола, тренер "горожан", поддерживает тесную связь со своим игроком, оказывая ему всю необходимую поддержку в этот сложный период.

Родри в текущем сезоне сыграл три матча - 156 минут.