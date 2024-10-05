Арсенал – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.10.2024

Английская Премьер-лига, седьмой тур

5 октября, 17:00. "Эмирейтс Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

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Следующим соперником "Арсенала" в борьбе за чемпионство станет "Саутгемптон". "Святые" идут в зоне вылета: они заработали один зачетный пункт при трех забитых за шесть туров. "Канониры" всего на одно очко отстают от лидера "Ливерпуля". Сегодня будет сенсация или все-таки очередной прогнозируемый поединок?

Новости Арсенала

Посреди недели "канониры" встречались с ПСЖ в рамках лигового этапа Лиги чемпионов. Структурированная и результативная игра "Арсенала" обеспечила им 2:0 после первого тайма. В прошлом сезоне бывало такое, что и преимущество в два мяча подопечные Артеты могли потерять. На этот раз – даже против сильного по составу соперника – его удалось удержать, не выстраивая автобус у собственных ворот. Психология и настрой решает многое.

И в этом отношении есть также негативный пример. Очень свежий. В прошлом туре АПЛ "Арсенал" дома принимал "Лестер". Схема та же: 2:0 после первого тайма. Но уже на 63-й минуте счет стал 2:2. Однако "лисы" все-таки не выдержали финальный штурм лондонцев и пропустили дважды в компенсированное время. Два выгрызенных очка, которые могут очень много весить в конце чемпионата. В целом у "канониров" 14 зачетных пунктов из 18 возможных.

Кадры хозяева

Зинченко все еще вне игры. Однако у "Арсенала" сформировалась такая линия защитников, которая может вполне претендовать на одну из сильнейших в текущем клубном футболе. И Александр, к сожалению для украинских болельщиков, в нее не входит. Кроме него вне игры Эдегор, Тирни и Томиясу. Также ключевые фигуры защиты "канониров" Тимбер и Уайт – под вопросом на эту встречу.

Новости Саутгемптона

На этой неделе "святые" также провели матч. Просто их календарный поединок против “Борнмута” вынесли на понедельник. Во втором тайме подопечные Мартина смогли однажды пробить оборонную линию Забарного и компании. Но это уже было при счете 3:0 в пользу "вишенок". Пользы это не принесло, разве увеличило общее количество голов в чемпионате до трех.

Сейчас “Саутгемптон” идет на 19 месте. Ниже только "Вулверхэмптон", у которого разница голов на один хуже. Слишком много пропускал от "Челси". Но пока эти команды – на дне в сезоне. И, учитывая, что в следующих трех турах "святые" встретятся с "Арсеналом" и "Манчестер Сити", позитив на ближайшее будущее очень сомнительный. Разве с "Лестером" может что-нибудь перепасть. Все-таки игра будет домашняя. Но есть одно "но". В прошлом сезоне "Саутгемптон" дважды в Чемпионшипе проиграл "лисам" с общим счетом 9:1.

Кадры гостей

Начало этого сезона пропустили Сулемана и Базуну – не сыграют они и сегодня. Также Смоллбоун пытается восстановиться после сентябрьской международной паузы. Ирландец не участвовал в последних четырех матчах команды. Против "канониров" у него есть шанс выйти на поле.

Последние пять матчей Арсенала и Саутгемптона

Последние пять личных встреч хозяев

25.09. Арсенал – Болтон 5:1 (Кубок лиги)

22.09. Манчестер Сити – Арсенал 2:2 (АПЛ)

19.09. Аталанта – Арсенал 0:0 (ЛЧ)

15.09. Тоттенхэм – Арсенал 0:1 (АПЛ)

31.08. Арсенал – Брайтон 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч гостей

30.09. Борнмут – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

21.09. Саутгемптон – Ипсвич 1:1 (АПЛ)

17.09. Эвертон – Саутгемптон 1:1 (5:6) (Кубок лиги)

14.09. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:3 (АПЛ)

31.08. Брентфорд – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

21.04.23. Арсенал – Саутгемптон 3:3 (АПЛ)

23.10.22. Саутгемптон – Арсенал 1:1 (АПЛ)

16.04.22. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

11.12.21. Арсенал – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)

26.01.21. Саутгемптон – Арсенал 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 6 5 0 1 12-2 15 2 "Манчестер Сити" 6 4 2 0 14-6 14 3 "Арсенал" 6 4 2 0 12-5 14 4 "Челси" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Астон Вилла" 6 4 1 1 12-9 13 6 "Фулхэм" 6 3 2 1 8-5 11 7 "Ньюкасл" 6 3 2 1 8-7 11 8 "Тоттенхэм" 6 3 1 2 12-5 10 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 2 3 1 10-8 9 10 "Ноттингем Форест" 6 2 3 1 6-5 9 11 "Борнмут" 6 2 2 2 8-9 8 12 "Брентфорд" 6 2 1 3 8-10 7 13 "Манчестер Юнайтед" 6 2 1 3 5-8 7 14 "Вест Хэм Юнайтед" 6 1 2 3 6-10 5 15 "Ипсвич Таун" 6 0 4 2 5-10 4 16 "Эвертон" 6 1 1 4 7-15 4 17 "Лестер Сити" 6 0 3 3 8-12 3 18 "Кристал Пэлас" 6 0 3 3 5-9 3 19 "Саутгемптон" 6 0 1 5 3-12 1 20 "Вулверхэмптон" 6 0 1 5 6-16 1

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Саутгемптон

Прогноз матча Арсенал – Саутгемптон от UA-Football

Главная задача "канониров" на сегодняшний поединок – не потерять преимущество в счете, который они получат. Два из трех голов в текущем чемпионате "Саутгемптон" забил уже при 0:3 не в свою пользу. В четырех из шести матчей пропускал в первом тайме. Поэтому снова следует сконцентрироваться на преимуществе "канониров" до перерыва. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме с форой -1 (Кф 1,98).