Ужасный курьез от голкипера. ВИДЕО, как Сандерленд сравнял счет против Лидса на 90+7 минуте

В матче девятого тура Чемпионшипа "Сандерленд" встречался с "Лидсом". Матч завершился со счётом 2:2.

Вплоть до 90+7 минут счет был 1:2 в пользу "павлинов". И это при том, что “Сандерленд” забил именно первым на девятой минуте.

Однако под занавес встречи произошел ужасный курьез у ворот "Лидса". Хозяева выполняли дальний стандарт, один из игроков подал мяч в направлении ворот, круглый задел голову Фирпо и улетел в голкипера. Мелье должен был забирать его в руки, но пропустил мимо.

Автогол записали на бывшего игрока “Барселоны” Жуниора Фирпо. Интересно, что он забил также в ворота "Сандерленда" и 56 минуте.

Добавим, что Назарий Русин провел весь матч на скамье для запасных “черных кошек”.

"Сандерленд" идет на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. "Лидс" занимает третью позицию. Разрыв между командами составляет три очка.