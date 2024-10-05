  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Микель Артета - о Хавертце: Он может забивать 20 голов за сезон
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микель Артета - о Хавертце: Он может забивать 20 голов за сезон

Англия
Обновлено

Тренер Арсенала уверен в голевых способностях своего игрока

Микель Артета - о Хавертце: Он может забивать 20 голов за сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением о Кае Хавертце, отвечая на вопрос журналистов.

"У Кая Хавертца, безусловно, есть все необходимые качества, чтобы забивать 20 голов за сезон. Прежде всего, он очень качественный игрок, который к этому стремится, потому что его окружают отличные партнеры по команде", — убежден Микель Артета.

В последних 14 матчах АПЛ в сезоне 2023/24 Хаверц забил 9 голов, найдя свой ритм в новом клубе.

"Кай Хавертц — это тот игрок, которому нужна любовь и поддержка. Это главный секрет его успешности. Он должен чувствовать себя защищенным, он должен чувствовать связь со всеми, кто работает в клубе", — отметил 42-летний испанский специалист.

Напомним, что в прошлом сезоне, который стал дебютным для Кая Гаверца в составе "канониров", нападающий отметился 13 голами и 7 ассистами в 37 матчах в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Игрока Ливерпуля допустили к участию в сборной
yellow-arrow
Эвертон – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета Кай Хавертц Арсенал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости