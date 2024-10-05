Микель Артета - о Хавертце: Он может забивать 20 голов за сезон

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своим мнением о Кае Хавертце, отвечая на вопрос журналистов.



"У Кая Хавертца, безусловно, есть все необходимые качества, чтобы забивать 20 голов за сезон. Прежде всего, он очень качественный игрок, который к этому стремится, потому что его окружают отличные партнеры по команде", — убежден Микель Артета.

В последних 14 матчах АПЛ в сезоне 2023/24 Хаверц забил 9 голов, найдя свой ритм в новом клубе.

"Кай Хавертц — это тот игрок, которому нужна любовь и поддержка. Это главный секрет его успешности. Он должен чувствовать себя защищенным, он должен чувствовать связь со всеми, кто работает в клубе", — отметил 42-летний испанский специалист.

Напомним, что в прошлом сезоне, который стал дебютным для Кая Гаверца в составе "канониров", нападающий отметился 13 голами и 7 ассистами в 37 матчах в АПЛ.