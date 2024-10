Маттейс де Лигт назвал лучшего партнера по игре в обороне

В интервью для Sky Sports Маттейс де Лигт назвал Дейли Блинда лучшим партнером по игре в обороне.

"Я играл с несколькими великолепными центральными защитниками: ван Дейк, Кьеллини, Бонуччи, Упамекано, Ким Мин Дже. Но особенными были наши отношения на поле с Дейли Блиндом. Думаю, мы имели особую связь, играя вместе. Мы прекрасно знали, куда и как нужно двигаться. Я до сих пор считаю, что он был моим лучшим партнером по команде", — рассказывает Де Лигт.

