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Маттейс де Лигт назвал лучшего партнера по игре в обороне

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Защитник МЮ похвалил своего соотечественника и бывшего игрока клуба

Маттейс де Лигт назвал лучшего партнера по игре в обороне

Getty Images / Global Images Ukraine

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В интервью для Sky Sports Маттейс де Лигт назвал Дейли Блинда лучшим партнером по игре в обороне.

"Я играл с несколькими великолепными центральными защитниками: ван Дейк, Кьеллини, Бонуччи, Упамекано, Ким Мин Дже. Но особенными были наши отношения на поле с Дейли Блиндом. Думаю, мы имели особую связь, играя вместе. Мы прекрасно знали, куда и как нужно двигаться. Я до сих пор считаю, что он был моим лучшим партнером по команде", — рассказывает Де Лигт.


Дейли Блинд сыграл 141 матч за "Манчестер Юнайтед". Вместе с Де Лигтом они играли за амстердамский "Аякс", а также оба представляли сборную Нидерландов на международном уровне, сыграв в паре 96 матчей.

Напомним, что этим летом Де Лигт перешёл в "МЮ" из мюнхенской "Баварии" за 45 млн евро по версии Transfermarkt.

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Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт Дейли Блинд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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