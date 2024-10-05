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Маттейс де Лигт назвал лучшего партнера по игре в обороне
Защитник МЮ похвалил своего соотечественника и бывшего игрока клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
В интервью для Sky Sports Маттейс де Лигт назвал Дейли Блинда лучшим партнером по игре в обороне.
"Я играл с несколькими великолепными центральными защитниками: ван Дейк, Кьеллини, Бонуччи, Упамекано, Ким Мин Дже. Но особенными были наши отношения на поле с Дейли Блиндом. Думаю, мы имели особую связь, играя вместе. Мы прекрасно знали, куда и как нужно двигаться. Я до сих пор считаю, что он был моим лучшим партнером по команде", — рассказывает Де Лигт.
Matthijs de Ligt ???? Daley Blind— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 5, 2024
High praise from one Manchester United defender to a former Red Devil ???? pic.twitter.com/PzI7hTmlHh
Дейли Блинд сыграл 141 матч за "Манчестер Юнайтед". Вместе с Де Лигтом они играли за амстердамский "Аякс", а также оба представляли сборную Нидерландов на международном уровне, сыграв в паре 96 матчей.
Напомним, что этим летом Де Лигт перешёл в "МЮ" из мюнхенской "Баварии" за 45 млн евро по версии Transfermarkt.
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