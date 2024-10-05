АПЛ. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:1. Прогулка по тонкому льду, но снова с тремя очками в активе

Накануне матча мы увидели сразу два сюрприза от Оливера Гласнера: в стартовом составе он не нашел место для Жана-Филиппа Матета, зато выпустил Трево Чалобу, который официально дебютировал за новый клуб, находясь там на правах аренды из "Челси". Зато Арне Слот вышел без особых сюрпризов, разве что выход Джонса вместо Собослая мог слегка удивить.

Как оказалось, эти решения от наставника "Кристал Пэлас" были не лучшими, хотя все началось с классной атаки уже на первых секундах, которая завершилась голом от Нкетии, но тот гол сразу отменили из-за офсайда. С того момента и до конца первого тайма мы "Орлов" в атаке больше не видели. Мяч полностью контролировали мерсисайдцы, которые атаковали, создавали и пытались как можно быстрее закрыть этот матч.

Открыть счет удалось на 9-й минуте, когда Цимикас классной передачей по флангу нашел Коди Гакпо, а тот прострелил в центр. Дебютант Трево Чалоба просто не успел за Жотой и позволил португальцу забить легкий гол. Казалось, это только начало реальных проблем для хозяев, что частично было оправдано, ведь команда Слота продолжала создавать моменты с определенной периодичностью, вот только финального точного удара катастрофически не хватало.

До конца тайма Жота, Гакпо и Салах несколько раз угрожали ворота Хендерсона, однако в основном не хватало именно точности. Зато "Пэлас" ответили своим первым ударом в сторону ворот "Ливерпуля" за 30 секунд до конца первого тайма, это был Исмаила Сарр, выстрел которого отразил Алиссон.

Во втором тайме, по крайней мере в начале, мало что изменилось. "Ливерпуль" продолжил наседать на ворота хозяев, прекрасную возможность упустил Жота. А команда Гласнера ожила только после выхода на поле Жана-Филиппа Матета. Нет, не то чтобы нападающий оживил всю игру и взял инициативу в свои руки, но его партнерам точно стало легче. Пошли наконец и моменты. Чего лишь стоит удар от Эберечи Эзе, а затем еще один удар головой с углового. Но Алиссон играл максимально надежно.

Интересно, что в матче мы почти не видели Мохамеда Салаха, который действительно растворился, особенно во втором тайме. Наверное, усталость играет свою роль, поэтому его поменяли ближе к концу матча, на поле тогда вышел Луис Диас.

На 79-й минуте Алиссон получил повреждение, из-за которого не смог продолжить матч и за "Ливерпуль" дебютировал 23-летний голкипер Витезслав Ярош, поскольку Келлехер пока травмирован. Это был непростой вызов для дебютанта, поскольку последние минуты, учитывая отставание в один гол, должны были быть очень интересными. И на 85-й минуте Ярош прекрасно справился при очень опасном эпизоде: Матета вывел Эзе на идеальную ударную позицию, однако Эберечи пробил точно в руки голкиперу. Здесь мерсисайдцам откровенно повезло, ведь удар мог и должен был быть лучшим.

Это был последний опасный момент в игре, причем со стороны обеих команд. Пятая "сухая" победа для Арне Слота в новом сезоне. У его команды с обороной все в порядке, вот только к атаке немного вопросов остается. Сегодня хватило одного точно удара для победы, но так будет не всегда. Как бы там ни было, а они могут ехать на международный перерыв в отличном настроении. Что касается "Пэлас", то неплохой матч в плане обороны, но очень малоактивно в атаке. Они остаются в зоне вылета с тремя очками в активе.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Ливерпуль" 0:1

Гол: Жота (9)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Лакруа, Гейи, Чалоба (Камада, 89) — Муньос (Клайн, 17), Уортон (Хьюз, 60), Лерма, Митчелл (Матета, 60) — Сарр, Нкетиа, Эзе

"Ливерпуль": Алиссон (Ярош, 79) — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 80) — Гравенберх, Мак Аллистер (Собослай, 46) — Салах (Диас, 72), Джонс (Эндо, 89), Гакпо — Жота

Предупреждения: Лерма (71), Хьюз (73), Сарр (75), Нкетиа (76) — Гакпо (31), Мак Аллистер (43)