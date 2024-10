АПЛ. Манчестер Сити – Фулхэм 3:2. Зачем нужен Родри, если есть Ковачич?

Было абсолютно понятно, в каком ключе пройдет этот поединок. В рамках противоположных игровых стилей кучу шансов имели как хозяева, так и гости. Вот только "Манчестер Сити" свои моменты реализовывал, а "Фулхэм" в основном транжирил из-за брака технической оснащенности, поэтому претензии – только к себе.

Да, поединок начался так же, как и большинство домашних матчей для "Манчестер Сити" в рамках последних сезонов. Высокое владение, отточенные действия на мяче, зашкаливающее количество передач, поиск свободного пространства и как вишенки на торте – умные рывки Холанда в штрафную соперника. Правда, Эрлинг то мимо кассы стрелял, то разминал Лено.

Постепенно "Фулхэм", прекрасно понимающий, что его удел – контратаковать, начал находить возможности забить. Например, Траоре запустили в прорыв длиннющим пасом со своей половины поля: Адама оббежал Льюиса, однако Эдерсон не оторвал левую ногу от газона, бразилец спас "Сити".

Дальше гости таки наказали хозяев. "Дачники" задержались в позиционной атаке, Хименес умудрился пяткой (!) навесить (!!) прямо на ногу Перейре во вратарскую – Эдерсон и Аканджи лишь наблюдали за тем, как снаряд залетает в сетку (0:1). Интересно, что "Фулхэм" мгновенно мог удвоить счет (и зря он этого не сделал). Идеальный выпад "3 в 2" дивидендов не принес; Траоре, оказавшись перед воротами, просто запустил мяч куда-то в космос.

В общем, опять же, зря "Фулхэм" не воспользовался своим шансом, потому что "Сити" наконец-то результативно ответил. Ковачич быстрее всех сориентировался на отскоке в штрафной после подачи углового – мяч с рикошетом от защитника таки проскользнул в сетку (1:1). Футболисты и тренеры ушли на перерыв, чтобы подумать, как действовать во втором тайме.

А действовать точно так же, как и действовали. Второй тайм начался удачно для команды Гвардиолы. Силва обработал мяч после подачи Фодена и сбросил его под удар Ковачичу. Хорват хлестко пробил и прошил Лено (2:1). Матео дает не те качества, какими может похвастаться травмированный и безусловно очень важный Родри, но тоже является признанным мастером.

