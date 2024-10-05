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АПЛ. Манчестер Сити – Фулхэм 3:2. Зачем нужен Родри, если есть Ковачич?

Англия
Обновлено

Дубль у Матео

АПЛ. Манчестер Сити – Фулхэм 3:2. Зачем нужен Родри, если есть Ковачич?

Getty Images

Новина українською

Было абсолютно понятно, в каком ключе пройдет этот поединок. В рамках противоположных игровых стилей кучу шансов имели как хозяева, так и гости. Вот только "Манчестер Сити" свои моменты реализовывал, а "Фулхэм" в основном транжирил из-за брака технической оснащенности, поэтому претензии – только к себе.

Да, поединок начался так же, как и большинство домашних матчей для "Манчестер Сити" в рамках последних сезонов. Высокое владение, отточенные действия на мяче, зашкаливающее количество передач, поиск свободного пространства и как вишенки на торте – умные рывки Холанда в штрафную соперника. Правда, Эрлинг то мимо кассы стрелял, то разминал Лено.

Постепенно "Фулхэм", прекрасно понимающий, что его удел – контратаковать, начал находить возможности забить. Например, Траоре запустили в прорыв длиннющим пасом со своей половины поля: Адама оббежал Льюиса, однако Эдерсон не оторвал левую ногу от газона, бразилец спас "Сити".

Дальше гости таки наказали хозяев. "Дачники" задержались в позиционной атаке, Хименес умудрился пяткой (!) навесить (!!) прямо на ногу Перейре во вратарскую – Эдерсон и Аканджи лишь наблюдали за тем, как снаряд залетает в сетку (0:1). Интересно, что "Фулхэм" мгновенно мог удвоить счет (и зря он этого не сделал). Идеальный выпад "3 в 2" дивидендов не принес; Траоре, оказавшись перед воротами, просто запустил мяч куда-то в космос.

В общем, опять же, зря "Фулхэм" не воспользовался своим шансом, потому что "Сити" наконец-то результативно ответил. Ковачич быстрее всех сориентировался на отскоке в штрафной после подачи углового – мяч с рикошетом от защитника таки проскользнул в сетку (1:1). Футболисты и тренеры ушли на перерыв, чтобы подумать, как действовать во втором тайме.

А действовать точно так же, как и действовали. Второй тайм начался удачно для команды Гвардиолы. Силва обработал мяч после подачи Фодена и сбросил его под удар Ковачичу. Хорват хлестко пробил и прошил Лено (2:1). Матео дает не те качества, какими может похвастаться травмированный и безусловно очень важный Родри, но тоже является признанным мастером.

Дальше темп матча значительно упал. Вернуть его на прежний градус мог все тот же Траоре. Адама выиграл у Уокера дуэль самых быстрых людей в АПЛ, однако опять не смог переиграть Эдерсона! История циклична, "Сити" ответил на это транжирство голом. Доку сместился с левого фланга и мощно зарядил под перекладину, поймав Лено на противоходе (3:1).

Казалось бы, это точка в матче. Правда, вышла, скорее, точка с запятой, потому что Родриго Мунис на последних секундах основного времени вновь сократил разрыв до минимального, замкнув прострел Нелсона (3:2). Тем не менее, на полноценный штурм и поход за ничьей "дачников" не хватило.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" 3:2

Голы: Ковачич (32, 47), Доку (82) – Перейра (26), Родриго Мунис (89)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Аканджи (Уокер, 62), Диаш, Гвардиол – Ковачич, Гюндоган (Матеус Нунес, 89) – Бернарду Силва, Фоден (Стоунз, 79), Грилиш (Доку, 62) – Холанд

"Фулхэм": Лено – Ивоби (Нелсон, 77), Тете (Кастань, 77), Андерсен, Бэсси, Робинсон – Перейра (Смит-Роу, 65), Берге (Кэйрни, 69), Лукич, Траоре – Хименес (Родриго Мунис, 78)

Предупреждения: Эдерсон (90+3), Бернарду Силва (90+6) – Бэсси (65)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.10.2024 в 19:10
Грілішу потрібно терміново міняти команду Коли від його дій залежав РЕЗУЛЬТАТ Астон Віли Джек постійно намагався його вирішити! Наразі грається для "власного задоволення"! Фолден теж пів минулорічного! Щось Пеп недопрацьовує Два збірника далекі від своєї найкращої форми! Добре що Траоре тричі змарнував свої моменти, а то МС і програти могло.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
05.10.2024 в 19:10
Грілішу потрібно терміново міняти команду Коли від його дій залежав РЕЗУЛЬТАТ Астон Віли Джек постійно намагався його вирішити! Наразі грається для "власного задоволення"! Фолден теж пів минулорічного! Щось Пеп недопрацьовує Два збірника далекі від своєї найкращої форми! Добре що Траоре тричі змарнував свої моменти, а то МС і програти могло.
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