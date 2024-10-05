АПЛ. Манчестер Сити – Фулхэм 3:2. Зачем нужен Родри, если есть Ковачич?

Было абсолютно понятно, в каком ключе пройдет этот поединок. В рамках противоположных игровых стилей кучу шансов имели как хозяева, так и гости. Вот только "Манчестер Сити" свои моменты реализовывал, а "Фулхэм" в основном транжирил из-за брака технической оснащенности, поэтому претензии – только к себе.

Да, поединок начался так же, как и большинство домашних матчей для "Манчестер Сити" в рамках последних сезонов. Высокое владение, отточенные действия на мяче, зашкаливающее количество передач, поиск свободного пространства и как вишенки на торте – умные рывки Холанда в штрафную соперника. Правда, Эрлинг то мимо кассы стрелял, то разминал Лено.

Постепенно "Фулхэм", прекрасно понимающий, что его удел – контратаковать, начал находить возможности забить. Например, Траоре запустили в прорыв длиннющим пасом со своей половины поля: Адама оббежал Льюиса, однако Эдерсон не оторвал левую ногу от газона, бразилец спас "Сити".

Дальше гости таки наказали хозяев. "Дачники" задержались в позиционной атаке, Хименес умудрился пяткой (!) навесить (!!) прямо на ногу Перейре во вратарскую – Эдерсон и Аканджи лишь наблюдали за тем, как снаряд залетает в сетку (0:1). Интересно, что "Фулхэм" мгновенно мог удвоить счет (и зря он этого не сделал). Идеальный выпад "3 в 2" дивидендов не принес; Траоре, оказавшись перед воротами, просто запустил мяч куда-то в космос.

Raúl Jiménez está en un nivel absolutamente BRUTAL. Esta asistencia es de jugador que sabe que anda bien y se atreve a todo. Conmovedora su recuperación, la verdad. Y justo a tiempo para la selección. pic.twitter.com/OgOQ18XdRJ — Martín del Palacio (@martindelp) October 5, 2024

В общем, опять же, зря "Фулхэм" не воспользовался своим шансом, потому что "Сити" наконец-то результативно ответил. Ковачич быстрее всех сориентировался на отскоке в штрафной после подачи углового – мяч с рикошетом от защитника таки проскользнул в сетку (1:1). Футболисты и тренеры ушли на перерыв, чтобы подумать, как действовать во втором тайме.

А действовать точно так же, как и действовали. Второй тайм начался удачно для команды Гвардиолы. Силва обработал мяч после подачи Фодена и сбросил его под удар Ковачичу. Хорват хлестко пробил и прошил Лено (2:1). Матео дает не те качества, какими может похвастаться травмированный и безусловно очень важный Родри, но тоже является признанным мастером.

Mateo Kovacic has only gone and done it again ????



His third #PL goal of the season - a new career high!#BBCFootball #MCIFUL pic.twitter.com/Ywqa545hGj — BBC Sport (@BBCSport) October 5, 2024

Дальше темп матча значительно упал. Вернуть его на прежний градус мог все тот же Траоре. Адама выиграл у Уокера дуэль самых быстрых людей в АПЛ, однако опять не смог переиграть Эдерсона! История циклична, "Сити" ответил на это транжирство голом. Доку сместился с левого фланга и мощно зарядил под перекладину, поймав Лено на противоходе (3:1).

Казалось бы, это точка в матче. Правда, вышла, скорее, точка с запятой, потому что Родриго Мунис на последних секундах основного времени вновь сократил разрыв до минимального, замкнув прострел Нелсона (3:2). Тем не менее, на полноценный штурм и поход за ничьей "дачников" не хватило.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Манчестер Сити" – "Фулхэм" 3:2

Голы: Ковачич (32, 47), Доку (82) – Перейра (26), Родриго Мунис (89)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Аканджи (Уокер, 62), Диаш, Гвардиол – Ковачич, Гюндоган (Матеус Нунес, 89) – Бернарду Силва, Фоден (Стоунз, 79), Грилиш (Доку, 62) – Холанд

"Фулхэм": Лено – Ивоби (Нелсон, 77), Тете (Кастань, 77), Андерсен, Бэсси, Робинсон – Перейра (Смит-Роу, 65), Берге (Кэйрни, 69), Лукич, Траоре – Хименес (Родриго Мунис, 78)

Предупреждения: Эдерсон (90+3), Бернарду Силва (90+6) – Бэсси (65)