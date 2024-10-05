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После семи туров. Ливерпуль остался единственной командой в АПЛ, которая не пропустила в первом тайме

Англия

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После семи туров. Ливерпуль остался единственной командой в АПЛ, которая не пропустила в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" в гостевом матче против "Кристал Пэлас" оставил свои ворота на замке в первом тайме.

Как сообщает Squawka, мерсисайдцы – единственная команда в текущем сезоне АПЛ, до сих пор не пропустившая до перерыва. Сейчас в Премьер-лиге проходит седьмой тур.

В общем в пассиве подопечных Слота два пропущенных гола. В ворота Алиссона забивали "Ноттингем" и "Вулверхэмптон". Голы были оформлены на 72 и 56 минутах соответственно.

За ходом финальной части матча КП – "Ливерпуль" следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:15
Любителям ставочек на заметку кстати...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.10.2024 в 16:15
Любителям ставочек на заметку кстати...
Ответить
0
0

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