Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
После семи туров. Ливерпуль остался единственной командой в АПЛ, которая не пропустила в первом тайме
Речь идет об этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" в гостевом матче против "Кристал Пэлас" оставил свои ворота на замке в первом тайме.
Как сообщает Squawka, мерсисайдцы – единственная команда в текущем сезоне АПЛ, до сих пор не пропустившая до перерыва. Сейчас в Премьер-лиге проходит седьмой тур.
В общем в пассиве подопечных Слота два пропущенных гола. В ворота Алиссона забивали "Ноттингем" и "Вулверхэмптон". Голы были оформлены на 72 и 56 минутах соответственно.
За ходом финальной части матча КП – "Ливерпуль" следите в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Алиев: Надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда одели военную форму и пошли на фронт!
- Барселона определилась по поводу будущего Фати
- Победа Черноморца, осечка Карпат, камбэк Погба и Ярмоленко в сборной. Главные новости за 4 октября
- Хавбек Манчестер Сити арестован за кражу мобильного телефона
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
Комментарии 1