После семи туров. Ливерпуль остался единственной командой в АПЛ, которая не пропустила в первом тайме

"Ливерпуль" в гостевом матче против "Кристал Пэлас" оставил свои ворота на замке в первом тайме.

Как сообщает Squawka, мерсисайдцы – единственная команда в текущем сезоне АПЛ, до сих пор не пропустившая до перерыва. Сейчас в Премьер-лиге проходит седьмой тур.

В общем в пассиве подопечных Слота два пропущенных гола. В ворота Алиссона забивали "Ноттингем" и "Вулверхэмптон". Голы были оформлены на 72 и 56 минутах соответственно.

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