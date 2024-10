Игрок Престона получил длительную дисквалификацию за укус соперника

Нападающий "Престона" Милутин Осмаич был дисквалифицирован за то, что он укусил игрока "Блэкберна" в матче 6-го тура Чемпионшипа. Футбольная ассоциация Англии определила срок наказания в 8 игр. Также футболист должен заплатить 15 тысяч фунтов штрафа.

Интересно, что пострадавший, пытаясь доказать арбитру факт укуса, получил прямую красную карточку. Нападающий был награжден лишь желтой карточкой.

Absolutely disgusting from Osmajic. How the officials see him bite Owen Beck’s neck and only given a yellow card? It is actually ABH. #Rovers #PNE @EFL @PGMOL @Rovers pic.twitter.com/iPupLAgVug