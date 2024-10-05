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Игрок Престона получил длительную дисквалификацию за укус соперника

Англия

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Игрок Престона получил длительную дисквалификацию за укус соперника

Фото: Саво Прелевич

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Нападающий "Престона" Милутин Осмаич был дисквалифицирован за то, что он укусил игрока "Блэкберна" в матче 6-го тура Чемпионшипа. Футбольная ассоциация Англии определила срок наказания в 8 игр. Также футболист должен заплатить 15 тысяч фунтов штрафа.

Интересно, что пострадавший, пытаясь доказать арбитру факт укуса, получил прямую красную карточку. Нападающий был награжден лишь желтой карточкой.

В общем Осмаич сыграл за "Престон" 47 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Чемпионшип Престон Норт Энд
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Источник:
Simon Breakell
Опубликовал: Виктор Иванчук
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