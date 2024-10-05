Команда Виталия Миколенко может сменить тренера - названа кандидатура

По сообщениям "Football Insider", новый владелец "Эвертона", в котором играет украинец Виталий Миколенко, Фридкин "не исключает" назначение Жозе Моуринью, несмотря на работу тренера в турецком "Фенербахче". Португальский специалист упоминался в кругах владельцев.

59-летний американец Дэн Фридкин заключил с нынешним владельцем соглашение о покупке его 94,1% акций клуба.

Фридкин сказал ближайшему окружению, что не рассчитывает на нынешнего тренера Шона Дайча. Контракт с ним заканчивается в конце текущего сезона и продлевать его не намерены.

По словам источника, у американского бизнесмена сложились отношения с Моуринью, после его назначения в "Рому". Туда португалец пришёл после неудачного периода в английском "Тоттенхэме".

Жозе Моуринью за всю свою карьеру тренировал в Англии "Челси" (2004 - 2007 и 2013 - 2015), "Манчестер Юнайтед" (2016 - 2018) и "Тоттенхэм" (2019 - 2021).

С "Челси" он трижды выигрывал английскую премьер-лигу, дважды Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. В качестве тренера "Манчестер Юнайтед" он побеждал в Лиге Европы, а также выигрывал Премьер-лигу и Кубок Англии.