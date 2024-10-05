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Владелец МЮ: Мне нравится тен Хаг, хороший тренер

Англия
Обновлено

Но его судьбу решает не он

Владелец МЮ: Мне нравится тен Хаг, хороший тренер

Фото - Phil Noble / Reuters

Новина українською

Владелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф прокомментировал, планирует ли клуб увольнять главного тренера тен Хага за неудовлетворительные результаты.

"Не хочу отвечать на вопросы относительно тренера. Мне нравится тен Хаг, хороший тренер. Однако не я решаю его судьбу. У клуба есть руководство, эти люди занимаются управлением МЮ. Они решают, что лучше для команды и клуба, поэтому насчет наставника вопрос не ко мне.

Но всем очевидно, что МЮ находится не там, где мы хотим его видеть", - сказал Рэтклифф.

После 6-ти сыгранных матчей в АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице. В 7-м туре команда сыграет против "Астон Виллы". Матч состоится завтра, 6-го октября.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф
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Источник:
bbc.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
05.10.2024 в 17:30
Джим , тен Хаг твой любовник что ли? Ман Ю с таким составом полная нестабильность, а это чудо продолжает сидеть на своём посту.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
05.10.2024 в 17:30
Джим , тен Хаг твой любовник что ли? Ман Ю с таким составом полная нестабильность, а это чудо продолжает сидеть на своём посту.
Ответить
0
1

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