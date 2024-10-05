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Владелец МЮ: Мне нравится тен Хаг, хороший тренер
Но его судьбу решает не он
Фото - Phil Noble / Reuters
Владелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф прокомментировал, планирует ли клуб увольнять главного тренера тен Хага за неудовлетворительные результаты.
"Не хочу отвечать на вопросы относительно тренера. Мне нравится тен Хаг, хороший тренер. Однако не я решаю его судьбу. У клуба есть руководство, эти люди занимаются управлением МЮ. Они решают, что лучше для команды и клуба, поэтому насчет наставника вопрос не ко мне.
Но всем очевидно, что МЮ находится не там, где мы хотим его видеть", - сказал Рэтклифф.
После 6-ти сыгранных матчей в АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место в турнирной таблице. В 7-м туре команда сыграет против "Астон Виллы". Матч состоится завтра, 6-го октября.
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