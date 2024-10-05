АПЛ. Забарный и его команда дали в штангу, Брентфорд Ярмолюка продолжает удивлять и первая победа Лопетеги

Пока все наблюдали за ходом событий в матчах "Арсенала" и "Манчестер Сити". Параллельно проходило еще несколько встреч в рамках Английской Премьер-лиги. Важно и то, что в одном из этих матчей в стартовом составе оказался Илья Забарный, а в другом, как минимум, на скамье для запасных был еще один украинец, Егор Ярмолюк. Как прошли эти встречи? Айда разбираться!

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Лестер" – "Борнмут" 1:0

Гол: Буонанотте (16)

*На 66-й минуте гол Льюиса Кука был отменен из-за офсайда

"Лестер": Хермансен — Джастин, Фас, Околи, Кристиансен — Скипп, Ндиди — Буонанотте (Де Кордова-Рид, 82), Айю (Сумаре, 88), Мавидиди (Фатаву, 82) — Варди (Эдуар, 74)

"Борнмут": Кепа — Смит (Скотт, 63), Забарный, Сенеси, Керкез (Синистерра, 63) — Кук, Кристи (Унал, 74) — Семеньо, Клюйверт (Уаттара, 46), Тавернье — Эванилсон (Брукс, 82)

Предупреждения: Айю (40), Ндиди (50), Джастин (64), Сумаре (90+2) — Сенеси (84)

Как же активно критикуют Стива Купера в последнее время, причем основная критика звучит именно из уст болельщиков "Лестер Сити". Действительно ли Купер настолько плохой специалист? Этот матч точно должен опровергнуть такое мнение, или по крайней мере сделать его не столь радикальным и однозначным.

Приехал к ним в гости "Борнмут", в стартовом составе которого был Илья Забарный. И у "вишен" возникли проблемы, причем не в обороне, а в первую очередь именно в атаке. Очень способно выстраивалась оборона хозяев поля, особенно отчаянно играл Околи, который иногда не жалел собственного здоровья для спасения команды.

Началось все именно с небольшого преимущества "лис", которые забрали мяч и после того, как пропустили одну контратаку, забили собственный гол. Гениально сместился с фланга в центр штрафной Факундо Буонанотте, обыграл Сенеси и пробил в ближний угол ворот Кепы. Действительно красивый гол и хозяева впереди.

После этого "вишни" полетели в атаку куда активнее, но не могли ничего создать из-за грамотно выстроенной обороны команды Купера. Зато опасные моменты были именно у ворот Кепы, в одной из атак Варди вышел буквально на свидание с голкипером, но чрезвычайно неудачно пробил, это был отличный шанс удвоить преимущество.

После перерыва Андони Ираола должен был принимать какие-то решения и делать изменения. Хозяева явно отдали инициативу сопернику, отдали мяч и просто ждали контратак. И самое удивительное именно то, что "Борнмут" при владении мячом тяжело находил свои моменты. Они если и были, то в основном после стандартов. Так Илья Забарный попал в штангу после хорошей подачи и удара головой. В перекладину после удара головой попал и Данго Уаттара, а между этими моментами был отменен гол Льюиса Кука, который делал подачу с углового и закрутил круглого в ворота, однако у Эванилсона был офсайд, а он все же влиял на эпизод и отвлекал голкипера.

Чем ближе было к финальному свистку, тем меньше хозяева думали об атаке и просто пытались удержать победный счет. И им это удалось. Это первая победа "Лестера" в АПЛ в этом сезоне, болельщики этой команды точно могут со спокойствием на душе ожидать международного перерыва. А для Ираолы и его подопечных это болезненное поражение, после которого они опускаются на 13-ю строчку.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Брентфорд" – "Вулверхэмптон" 5:3

Голы: Коллинз (2), Мбемо (20, с пенальти), Норгор (28), Пиннок (45+2), Карвалью (90) — Кунья (4), Ларсен (26), Аит-Нури (90+3)

"Брентфорд": Флэккен — Айер, ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер — Дамсгор, Норгор (Ярмолюк, 77), Янельт — Шаде (Карвалью, 77), Мбемо

"Вулверхэмптон": Джонстон — Семеду, Доусон, Тоти, Аит-Нури — Андре (Хван, 57) — Кунья, Лемина, Гомеш (Белльгар, 77), Форбс (Гедеш, 68) — Ларсен

Предупреждения: Айер (55), Янельт (87) — Доусон (42), Форбс (55), Семеду (71)

"Брентфорд" просто прописал некий чит-код на ультимативно-результативную игру на первых минутах. В последних 4 матчах подряд они забивают гол в пределах первых двух минут матча и сегодняшнее противостояние против "Вулверхэмптона" не стало исключением.

Вот только сопернику в начале также было чем на это отвечать. После гола от Коллинза прилетел ответ от Куньи, а на гол Мбемо с пенальти ответил Ларсен. Но к концу тайма команда Гари О'Нила все же посыпалась и пропустила еще дважды.

4:2 после первого тайма делали второй тайм уже не таким интересным, ведь первые получили комфортное преимущество, а вторые просто не имели чем на это ответить. На 77-й минуте на поле вышел и Егор Ярмолюк, уже после его выхода "Брентфорд" забил еще один гол, отличился Фабиу Карварлью, но окончательную точку в матче поставили "волки", а именно - Райан Аит-Нури.

Очень тяжелый матч и тяжелое поражение для гостей, но насколько неожиданно стильной получилась победа "пчел". Они выходят на 9-е место, оставляя "Вулверхэмптон" на дне турнирной таблицы.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" – "Ипсвич" 4:1

Голы: Антонио (1), Кудус (43), Боуэн (50), Пакета (69) — Дилеп (6)

"Вест Хэм": Ареола — Ван-Биссака, Тодибо, Килман, Эмерсон (Крессуэлл, 83) — Родригес (Альварес, 70) — Боуэн, Соучек, Пакета (Саммервилл, 83), Кудус (Гильерме, 86) — Антонио (Солер, 70)

"Ипсвич": Мурич — Джонсон, О'Ши, Гривз, Дэвис — Морси, Филлипс (Тейлор, 74) — Бернс (Огбене, 74), Хатчинсон (Чаплин, 83), Кларк (Смодич, 73) — Дилеп (Херст, 83)

Предупреждение: Кларк (31)

Болельщики "молотобойцев" не видели побед своей любимой команды с августа. Поэтому неудивительно, то давление на Хулена Лопетеги невероятно росло. Если бы они оступились и в матче против "Ипсвича", то мало бы кто вообще понял подобное.

Да, в начале Дилеп нашел как сравнять счет после того, как его открыл Майкл Антонио на первой минуте, но дальше это было шоу имени хозяев поля. Итоговые 4:1 являются вполне справедливым результатом. Насколько же вовремя пришла эта победа, теперь болельщики "молотобойцев" немного успокоятся, их команда набрала три балла и поднялась на 12-е место. "Ипсвич" остается в шаге от зоны вылета.