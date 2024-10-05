Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ливерпуля рассказал о травмах ведущих игроков
Двух игроков мерсисайдского клуба пришлось вынужденно заменить во время матча против "Кристал Пэлас"
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче против "Кристал Пэлас" игроки "Ливерпуля" полузащитник Алексис Мак Аллистер и вратарь Алиссон Беккер получили повреждения и были заменены.
Мак Аллистера тренер поменял на Доминика Собослаи из-за травмы паха в начале второго тайма.
Он мог бы продолжить игру, но почувствовал боль и попросил его заменить, чтобы не усложнить ситуацию, - сказал Слот.
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон почувствовал растяжение и упал на поле на 80 минуте. Его заменили чешским вратарём Витезславом Ярошем.
Нам остаётся только ждать и наблюдать, но, думаю, ему потребуется несколько недель, чтобы вернуться. Я думаю, что дело в его подколенном сухожилии - рассказал Слот.
Для чешского игрока это дебютный матч за "Ливерпуль". Келлехера не было в заявке из-за болезни игрока.
"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас" со счётом 1:0 и сейчас занимает первое место в таблице Английской Премьер-Лиги. "Кристал Пэлас" остался на 18 месте.
Популярное сейчас
- Алиев: Надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда одели военную форму и пошли на фронт!
- Барселона определилась по поводу будущего Фати
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
- Хавбек Манчестер Сити арестован за кражу мобильного телефона
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО