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Тренер Ливерпуля рассказал о травмах ведущих игроков

Англия

Двух игроков мерсисайдского клуба пришлось вынужденно заменить во время матча против "Кристал Пэлас"

Тренер Ливерпуля рассказал о травмах ведущих игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче против "Кристал Пэлас" игроки "Ливерпуля" полузащитник Алексис Мак Аллистер и вратарь Алиссон Беккер получили повреждения и были заменены.

Мак Аллистера тренер поменял на Доминика Собослаи из-за травмы паха в начале второго тайма.

Он мог бы продолжить игру, но почувствовал боль и попросил его заменить, чтобы не усложнить ситуацию, - сказал Слот.

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон почувствовал растяжение и упал на поле на 80 минуте. Его заменили чешским вратарём Витезславом Ярошем.

Нам остаётся только ждать и наблюдать, но, думаю, ему потребуется несколько недель, чтобы вернуться. Я думаю, что дело в его подколенном сухожилии - рассказал Слот.

Для чешского игрока это дебютный матч за "Ливерпуль". Келлехера не было в заявке из-за болезни игрока.

"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас" со счётом 1:0 и сейчас занимает первое место в таблице Английской Премьер-Лиги. "Кристал Пэлас" остался на 18 месте.

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Источник:
Сайт Ліверпуля
Опубликовал: Владислав Прийменко
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