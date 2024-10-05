АПЛ. Арсенал – Саутгемптон 3:1. После пропущенного гола и играть лучше

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Эмирейтс Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

Команда, которая претендует на чемпионство против коллектива, который претендует на вылет. Да еще и первые играют дома. Очень сильное эхо разгрома, не правда ли? Однако это тогда, когда ты свое превосходство превращаешь в опасность. А сегодня вышло так, что андердог забил первым.

Стартовали хозяева с преимущества во всем и так и продолжили. Катали мяч на чужой половине поля, пытались пролезть вперед. Но делали это осторожно. "Саутгемптон" не менее осторожно защищался. Первый момент состоялся только в компенсированное время. Ремсдейл потянул сначала удар Парти, а затем еще и добивание Стерлинга заблокировал. Прямо бросился на амбразуру.

В начале второго тайма команды неожиданно обменялись моментами. Сначала Жезус пробил мимо штанги, затем Фернандеш в прыжке нанес удар выше ворот. Второй шанс был гораздо перспективнее. Но потом снова игра перешла в привычное русло. И так было бы дальше если бы "Арсеналу" не помог именно соперник.

На 55-й минуте гости открыли счет. Арчер вошел в центр штрафной и пробил под правую стойку. Как-то не очень плотно с ним сыграли защитники.

И тут понеслось. "Арсеналу" не нужно было забивать. Ему стоило пропустить. Тогда и рисковать больше захотелось, и нестандартные решения придумывать.

Всего через три минуты счет был сравнён. Сака отобрал мяч в прессинге на чужой половине поля, отдал на Хаверца, который ударом примерно с линии штрафной пробил под левую стойку. Четко, быстро и красиво. Никакого излишнего движения. Прекрасное наказание за ошибку.

Еще 10 минут и “Арсенал” забивает второй раз. В этот раз помогли замены. Джокер Мартинелли отличился из ассиста того же Сака. Букайо сместился с правого фланга в центр, навесил на дальнюю стойку, а бразилец в касание замкнул пас в угол голкипера. Забил своему бывшему партнеру по команде.

Впоследствии и Сака мог отличиться, но тот же Ремсдейл вытащил мяч после удара с рикошетом. А вот 78-79 минуты были очень нервными для хозяев. Сначала удар Диблинга немного задел стойку, а в следующем моменте от Армстронга мяч полетел в перекладину. Свои стены помогают.

Но точку в матче все-таки положил Сака, который записал до двух ассистов еще и гол. Побежали "канониры" в контратаку и практически потеряли мяч. Но Сака подловил защитника соперника на ошибке и пробил мимо голкипера.

Девять результативных действий (2+7) в этом чемпионате для Букайо. Больше всего у Холанда (10 голов) и Палмера (6+4).

“Манчестер Сити” и “Ливерпуль” также сегодня победили, поэтому “Арсенал” просто остался на третьем месте, но улучшил разницу голов на один. Соперники все-таки выиграли с разницей в один гол. В такой плотной борьбе каждый пункт – важен.

"Арсенал" – "Саутгемптон" 3:1

Голы: Хаверц 58, Мартинелли 68, Сака 88 – Арчер 55

"Арсенал": Рая – Парти (Томиасу 85), Салиба, Габриэл, Калафиори (Кивьор 90) – Хаверц, Жоржиньо (Мерино 61), Райс – Сака, Жезус (Троссард 61), Стерлинг (Мартинелли 61)

"Саутгемптон": Ремсдейл – Гарвуд-Беллис, Беднарек, Мэннинг (Онуачу 74) – Сугавара (Тейлор 90), Даунс, Арибо, Уокер-Питерс – Диблинг, М. Фернандеш (Армстронг 74) – Стюарт

Предупреждения: Уокер-Питерс 23, Беднарек 34, Диблинг 38