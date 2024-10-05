АПЛ. Эвертон – Ньюкасл 0:0. Ливерпульская драма Энтони Гордона

"Эвертон" на прошлой неделе наконец-то одержал свою первую победу в новом сезоне Премьер-лиги, то есть они подходили к этому матчу в неплохом настроении, хоть и не полностью в основном составе, учитывая травму Виталия Миколенко. С другой стороны у нас "Ньюкасл", который провел великолепный матч против "Манчестер Сити" и сыграл с ним вничью, а посреди недели вторым составом одолел "Уимблдон".

То есть оба коллектива были в хорошем настроении, все хотели продолжения собственного праздника. Несмотря на статус фаворита встречи, команда Эдди Хау начала достаточно медленно, мало они подходили к чужим воротам, а на 18-й минуте вообще пропустили гол после удачной атаки с фланговой подачей на Дукуре, который мастерски переправил мяч в сетку ворот. Но подождите, ВАР еще должен был проверить этот гол и проверку он не прошел, все же офсайд у игрока "ирисок" и счет остается 0:0.

Только ближе к концу первого тайма "сороки" по-настоящему забрали себе инициативу и, что называется, засели на чужой половине поля. Именно в тот период удалось заработать пенальти, правда там все сводится к откровенной тупости в действиях Джеймса Тарковски. Во время стандарта он руками повалил Тонали, как будто в этом была какая-то необходимость и как будто капитан "Эвертона" не знал, что такие эпизоды могут пересмотреть на ВАР. Справедливый пенальти в ворота Пикфорда.

И вот в этот момент температура на стадионе достигла своего пика, ведь к точке подошел воспитанник и бывший игрок "ирисок" Энтони Гордон. Как же "тепло" его встретил бывший стадион. Невероятное давление оказывалось на футболиста, который явно выгорел и сломался под ним. Очень просто он пробил, на удобной высоте для вратаря, но надо отдать должное Джордану Пикфорду, он угадал направление полета круглого. Поэтому все еще 0:0.

Во втором тайме мы не видели явного преимущества у какой-то из команд, просто бросалось в глаза то, насколько разные стили у команд Хау и Дайча. Первые пытаются комбинировать и выводить игроков на хорошие ударные позиции, а другие - максимально вертикально, лишь бы побыстрее и вперед. Стоит вспомнить и об остроте со стандартов, которая сегодня была у "сорок": еще в первом тайме Бруно Гимараес после углового пробивал и только спасение от Илимана Ндиая с ленточки ворот спас команду Дайча. А во втором тайме Тонали тонко переправлял в ворота и снова понадобился сейв от полевого игрока.

Не хватало "Ньюкаслу" именно наконечника, на которого можно было бы ориентироваться при построении атак. Травма Исака все-таки дорого обходится. Вынужденно на позиции нападающего оказывается Гордон, иногда Барнс. Но это точно не назовешь полноценной заменой главного нападающего команды.

Неплохая возможность была у Энтони Гордона на 82-й минуте все же исправиться за незабитый пенальти и разочаровать свой бывший клуб, но его удар с хорошей позиции под углом полетел выше ворот. Сразу на это ответил и "Эвертон", хорошая атака от Ндиая, который обошел оппонентов, ворвался в штрафную, сделал хорошую подачу, а Макнил с убойной позиции банально не попал по мячу.

На этом команды и разошлись, голами не порадовали, зато сама игра точно не была скучной. Это неплохой результат для "ирисок", которые проводят сухую игру и могут быть довольны своим выступлением. Эдди Хау точно не будет иметь подобных эмоций. Чувствовалось, что если бы на поле был Исак, этот матч стал бы победным. После этого матча "Эвертон" немного отдаляется от зоны вылета, а "Ньюкасл" поднимается на шестое место, опережая "Фулхэм" на 1 балл.

АПЛ, 7-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Эвертон" — "Ньюкасл" 0:0

Голы: нет.

*На 18-й минуте гол Абдулайе Дукуре был отменен из-за офсайда

*На 35-й минуте Энтони Гордон нереализовал пенальти (вратарь)

"Эвертон": Пикфорд — Гарнер, Тарковски, Кин, Янг — Дукуре, Мангала (Гейе, 57) — Гаррисон (Ирогбунам, 69), Макнил, Ндиай — Калверт-Льюин

"Ньюкасл": Поуп — Триппьер (Ливраменто, 71), Шер, Берн, Холл — Тонали (Лонгстафф, 72), Гимараес, Жоэлинтон — Мерфи (Уиллок, 69), Гордон, Барнс (Альмирон, 62)

Предупреждения: Макнил (44) — Холл (84), Шер (90+4)