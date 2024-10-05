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Челси – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска нашел ключ к неуправляемой команде?
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавние результаты "Челси" наталкивают на мысль, что новый наставник лондонского клуба действительно нашел подход и унял неуправляемый коллектив. Они забивают, они побеждают и развлекаются на футбольном поле.
Увидим ли мы продолжение такого футбольного карнавала на "Стэмфорд Бридж", когда соперником будет прагматичный "Ноттингем Форест"?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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