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Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Может ли Мудрик вписаться в эту команду?
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели Михаил Мудрик получил очередной шанс показать себя, когда "Челси" противостоял бельгийскому "Генту" в Лиге Конференций. Там украинец отметился голевой передачей, но достаточно ли этого, чтобы вытеснить Санчо и выйти в старте на матч Премьер-лиги? Кажется, что нет, по крайней мере, пока. Но увидим, возможно, Мудрик все же получит свое игровое время.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.
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Английская Премьер-лига. 7-й тур.
6 октября. 16:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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