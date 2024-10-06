Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди недели Михаил Мудрик получил очередной шанс показать себя, когда "Челси" противостоял бельгийскому "Генту" в Лиге Конференций. Там украинец отметился голевой передачей, но достаточно ли этого, чтобы вытеснить Санчо и выйти в старте на матч Премьер-лиги? Кажется, что нет, по крайней мере, пока. Но увидим, возможно, Мудрик все же получит свое игровое время.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Английская Премьер-лига. 7-й тур.

6 октября. 16:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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