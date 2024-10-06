  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Может ли Мудрик вписаться в эту команду?

Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посреди недели Михаил Мудрик получил очередной шанс показать себя, когда "Челси" противостоял бельгийскому "Генту" в Лиге Конференций. Там украинец отметился голевой передачей, но достаточно ли этого, чтобы вытеснить Санчо и выйти в старте на матч Премьер-лиги? Кажется, что нет, по крайней мере, пока. Но увидим, возможно, Мудрик все же получит свое игровое время.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

Favbet
1.54
4.65
6.00
Узнать больше

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

6 октября. 16:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Ноттингем Форест"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Стало известно, после чего тен Хага могут отправить в отставку
yellow-arrow
Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Стали только вторыми в истории после МЮ. Арсенал дошел до выдающейся отметки побед в АПЛ
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Нуну Эшпириту Санту Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости