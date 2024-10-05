Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Многие британские СМИ после поражения манкунианцев против "Тоттенхэма" писали, что следующие два матча будут решающими для главного тренера Эрика тен Хага. Первый уже прошел и там "дьяволы" едва вытащили ничью против "Порту".

Теперь экзамен номер два и это выезд к "Астон Вилле". Впереди международный перерыв и это идеальный момент для смены тренера. Тен Хаг это понимает и давление вокруг него здесь просто невероятное.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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