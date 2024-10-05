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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Решающий матч для Эрика тен Хага?

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Многие британские СМИ после поражения манкунианцев против "Тоттенхэма" писали, что следующие два матча будут решающими для главного тренера Эрика тен Хага. Первый уже прошел и там "дьяволы" едва вытащили ничью против "Порту".

Теперь экзамен номер два и это выезд к "Астон Вилле". Впереди международный перерыв и это идеальный момент для смены тренера. Тен Хаг это понимает и давление вокруг него здесь просто невероятное.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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