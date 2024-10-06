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Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Хюрцелер против Постекоглу

Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Это встреча двух очень интересных и проатакующих футбольных философий. Этих тренеров, конечно, отличает уровень команд, которыми они руководят, но оба вам скажут, что не всегда решает индивидуальный класс исполнителей.

Фабиан Хюрцелер и Анге Постекоглу настолько преданы атакующим принципам, что данное противостояние не может пройти скучно, просто ноль шансов.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

Английская Премьер-лига. 7-й тур.

6 октября. 18:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Брайтон" — "Тоттенхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Анге Постекоглу смотреть футбол онлайн Фабиан Хюрцелер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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