Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Это встреча двух очень интересных и проатакующих футбольных философий. Этих тренеров, конечно, отличает уровень команд, которыми они руководят, но оба вам скажут, что не всегда решает индивидуальный класс исполнителей.

Фабиан Хюрцелер и Анге Постекоглу настолько преданы атакующим принципам, что данное противостояние не может пройти скучно, просто ноль шансов.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.

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Английская Премьер-лига. 7-й тур.

6 октября. 18:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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