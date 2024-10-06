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Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Хюрцелер против Постекоглу
Getty Images / Global Images Ukraine
Это встреча двух очень интересных и проатакующих футбольных философий. Этих тренеров, конечно, отличает уровень команд, которыми они руководят, но оба вам скажут, что не всегда решает индивидуальный класс исполнителей.
Фабиан Хюрцелер и Анге Постекоглу настолько преданы атакующим принципам, что данное противостояние не может пройти скучно, просто ноль шансов.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 октября.
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Английская Премьер-лига. 7-й тур.
6 октября. 18:30. Брайтон. "Амекс Стэдиум"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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