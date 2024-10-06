Астон Вилла – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.10.2024

Английская Премьер-лига, седьмой тур

6 октября, 16:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Роберт Джонс

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Несколько лет назад было по-другому. А теперь МЮ в поединке с "Астон Виллой" является андердогом. Команда тен Хага не только результатами разочаровывает, но и игрой. А бирмингемцы, наоборот, под руководством Унаи Эмери расцвели. Соперник у них сегодня не самый тяжелый, но это не значит, что легок.

Новости Астон Виллы

В этом сезоне "львы" проиграли только один раз – в поединке против "Арсенала". Да и очки потеряли всего дважды. Еще однажды против "Ипсвича" в прошлом туре АПЛ. Удивил соперник команду Эмери, а когда уступал в счете, то прилично прижал ее к воротам. В итоге выгрыз ничью. Это была довольно сильная неожиданность. Однако все равно "Вилла" замыкает пятерку лидеров чемпионата. В ее активе 13 очков из 18 возможных. Как для старта сезона – неплохой результат.

Посреди недели "львы" играли в Лиге чемпионов. Соперник был очень приличного уровня. Лучше команд у той же АПЛ всего несколько. "Бавария" поехала в гости в Бирмингем и проиграла. Да, преобладала по игре, да, лучше атаковала. Но даже не забила. А подопечные Эмери второй раз подряд победили в ЛЧ. И сейчас идут шестыми в общей таблице из 36 команд. Здесь прямо очень хорошо, не правда ли?

Кадры хозяев

Мингс все еще восстанавливается от тяжелой травмы колена. Однако вчера уже провел тайм за молодежку "Виллы", так что понемногу вливается в игровой ритм. Но пока за пределами первой команды. Также точно не сыграет Макгинн. Рэмзи был заменен в первом тайме против "Баварии" – он под вопросом. Также Бейли и Онана заранее покинули поле. Не факт, что все могут восстановиться до матча против МЮ.

Новости Манчестер Юнайтед

За последние четыре матча манкунианцы не одержали ни одной победы. В крайнем туре АПЛ вообще мощно слили "Тоттенхэму". Даже заставили всегда верных болельщиков заранее покидать стадион. 0:3 дома против команды из середины таблицы да еще иметь красную карточку – это безобразие для такой команды. Да еще МЮ идет на 14 месте в чемпионате. Семь очков за шесть туров. Ужас.

А в еврокубках не слишком лучше. Сначала потеряли домашнюю победу над “Твенте”. А на этой неделе сыграли какой-то бешеный поединок с “Порту”. Забили дважды до 20 минуты, затем за полчаса пропустили три гола. И только на 90+1 минуте – снова в меньшинстве из-за удаления Фернандеша – сравняли счет. Здесь за характер и атакующую игру можно похвалить. Доборолись, добились. Но пока – два зачетных пункта и 21 место в таблице. Не густо.

Кадры гостей

Вышеупомянутый Фернандеш сегодня красную карточку точно не получит – он отбывает дисквалификацию. Маласия и Йоро тоже не сыграют – продолжают лечение. Мэйну, Маунт и Шоу уже на финишном этапе восстановления.

Последние пять матчей Астон Виллы и Манчестер Юнайтед

Последние пять личных встреч хозяев

02.10. Астон Вилла – Бавария 1:0 (ЛЧ)

29.10. Ипсвич – Астон Вилла 2:2 (АПЛ)

24.09. Виком – Астон Вилла 1:2 (Кубок лиги)

21.09. Астон Вилла – Вильярреал 3:1 (АПЛ)

17.09. Янг Бойз – Астон Вилла 0:3 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч гостей

03.10. Порту – Манчестер Юнайтед 3:3 (ЛЕ)

29.09. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 0:3 (АПЛ)

25.09. Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1 (ЛЕ)

21.09. Кристал Пелас – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

17.09. Манчестер Юнайтед – Барнсли 7:0 (Кубок лиги)

Последние пять личных встреч между командами

11.02.24. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

26.12.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

30.04.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

06.11.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Ливерпуль" 7 6 0 1 13-2 18 2 "Манчестер Сити" 7 5 2 0 17-8 17 3 "Арсенал" 7 5 2 0 15-6 17 4 "Челси" 6 4 1 1 15-7 13 5 "Астон Вилла" 6 4 1 1 12-9 13 6 "Ньюкасл" 7 3 3 1 8-7 12 7 "Фулхэм" 7 3 2 2 10-8 11 8 "Тоттенхэм" 6 3 1 2 12-5 10 9 "Брентфорд" 7 3 1 3 13-13 10 10 "Брайтон" 6 2 3 1 10-8 9 11 Ноттингем Форест 6 2 3 1 6-5 9 12 "Вест Хэм Юнайтед" 7 2 2 3 10-11 8 13 "Борнмут" 7 2 2 3 8-10 8 14 "Манчестер Юнайтед" 6 2 1 3 5-8 7 15 "Лестер Сити" 7 1 3 3 9-12 6 16 "Эвертон" 7 1 2 4 7-15 5 17 "Ипсвич Таун" 7 0 4 3 6-14 4 18 "Кристал Пэлас" 7 0 3 4 5-10 3 19 "Саутгемптон" 7 0 1 6 4-15 1 20 "Вулверхэмптон" 7 0 1 6 9-21 1

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Астон Вилла – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Чуда не будет. В прошлом сезоне оно присутствовало: МЮ дважды обыграл "Виллу" в рамках чемпионата. Но разница между командами очень велика. И еще нужно заметить, что дома "львы" держат приличную стену. Потому выбор падает в пользу хозяев. Прогноз: Победа "Астон Виллы".