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FourFourTwo назвал лучших английских игроков 2000-х годов
Список возглавил легенда МЮ
Фото: twitter.com/ManUtd
FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших английских игроков 2000-х годов.
- Уэйн Руни;
- Фрэнк Лэмпард;
- Стивен Джеррард;
- Дэвид Бекхэм;
- Майкл Оуэн;
- Рио Фердинанд;
- Джон Терри;
- Пол Скоулз;
- Эшли Коул;
- Гарри Невилл.
Добавим, что Уэйн Руни также был признан лучшим английским игроком 2010-х годов.
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Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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