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FourFourTwo назвал лучших английских игроков 2000-х годов

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FourFourTwo назвал лучших английских игроков 2000-х годов

Фото: twitter.com/ManUtd

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FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших английских игроков 2000-х годов.

  1. Уэйн Руни;
  2. Фрэнк Лэмпард;
  3. Стивен Джеррард;
  4. Дэвид Бекхэм;
  5. Майкл Оуэн;
  6. Рио Фердинанд;
  7. Джон Терри;
  8. Пол Скоулз;
  9. Эшли Коул;
  10. Гарри Невилл.
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Добавим, что Уэйн Руни также был признан лучшим английским игроком 2010-х годов.

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Англия Уэйн Руни Английская Премьер-лига FourFourTwo
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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