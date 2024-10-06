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Ман Сити не проигрывает 50 матчей подряд
На своем поле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" не проигрывает дома 50 матчей подряд. Об этом сообщает Premier League в X.
Вчера в рамках 7-го тура АПЛ "Ман Сити" обыграл "Фулхэм" со счетом 3:2, и эта победа стала 50-й для подопечных Гвардиолы.
"Манчестер Сити" одержал 41 победу во всех турнирах и 9 раз сыграл вничью.
Напомним, что последнее поражение "Сити" на домашней арене было зафиксировано 12 ноября 2022 года в игре с "Брентфордом", 1:2.
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Источник:PLinUSA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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