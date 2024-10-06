Ман Сити не проигрывает 50 матчей подряд

"Манчестер Сити" не проигрывает дома 50 матчей подряд. Об этом сообщает Premier League в X.

Вчера в рамках 7-го тура АПЛ "Ман Сити" обыграл "Фулхэм" со счетом 3:2, и эта победа стала 50-й для подопечных Гвардиолы.

"Манчестер Сити" одержал 41 победу во всех турнирах и 9 раз сыграл вничью.

Напомним, что последнее поражение "Сити" на домашней арене было зафиксировано 12 ноября 2022 года в игре с "Брентфордом", 1:2.