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Ман Сити не проигрывает 50 матчей подряд

Англия

На своем поле

Ман Сити не проигрывает 50 матчей подряд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" не проигрывает дома 50 матчей подряд. Об этом сообщает Premier League в X.

Вчера в рамках 7-го тура АПЛ "Ман Сити" обыграл "Фулхэм" со счетом 3:2, и эта победа стала 50-й для подопечных Гвардиолы.

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Сити - Фулхэм 3:2. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" одержал 41 победу во всех турнирах и 9 раз сыграл вничью.

Напомним, что последнее поражение "Сити" на домашней арене было зафиксировано 12 ноября 2022 года в игре с "Брентфордом", 1:2.

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Источник:
PLinUSA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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