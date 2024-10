Стали только вторыми в истории после МЮ. Арсенал дошел до выдающейся отметки побед в АПЛ

Во вчерашнем матче на "Эмирейтс" лондонский "Арсенал" принимал "Саутгемптон". "Канониры" одержали волевую победу со счетом 3:1.

Для “Арсенала” эта победа стала 400 на домашнем поле в рамках чемпионата Англии. Как сообщает Squawka, такое достижение ранее далось только "Манчестер Юнайтед".

Arsenal become just the second side in Premier League history to win 400 home games in the competition after Manchester United.



The Saka show brings up a milestone victory. ????️ pic.twitter.com/4CWLynaSrK