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Стали только вторыми в истории после МЮ. Арсенал дошел до выдающейся отметки побед в АПЛ
Удалось вырвать в волевом стиле
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче на "Эмирейтс" лондонский "Арсенал" принимал "Саутгемптон". "Канониры" одержали волевую победу со счетом 3:1.
Для “Арсенала” эта победа стала 400 на домашнем поле в рамках чемпионата Англии. Как сообщает Squawka, такое достижение ранее далось только "Манчестер Юнайтед".
Arsenal become just the second side in Premier League history to win 400 home games in the competition after Manchester United.— Squawka (@Squawka) October 5, 2024
The Saka show brings up a milestone victory. ????️ pic.twitter.com/4CWLynaSrK
В текущем сезоне "канониры" провели четыре матча дома в АПЛ и одержали победу в трех из них. Только "Брайтон" смог отобрать очки у подопечных Артеты.
В общем, "Арсенал" иду на третьем месте чемпионата, уступая первому "Ливерпулю" одним зачетным пунктом.
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