  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, после чего тен Хага могут отправить в отставку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, после чего тен Хага могут отправить в отставку

Англия

По информации ESPN

Стало известно, после чего тен Хага могут отправить в отставку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эрика тен Хага могут уволить в случае поражения "Манчестера Юнайтед" в сегодняшней игре. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Эрика тен Хага могут отправить в отставку после поражения "МЮ" в сегодняшнем матче против "Астон Виллы". Матч начнется в 16:00.

Читайте такжеАстон Вилла – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Напомним, после 6 матчей "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. А в Лиге Европы "красные дьяволы" занимают 21-е место с 36, с 2 очками.

По теме
yellow-arrow
Брайтон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Стали только вторыми в истории после МЮ. Арсенал дошел до выдающейся отметки побед в АПЛ
yellow-arrow
Челси – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости