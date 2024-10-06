Стало известно, после чего тен Хага могут отправить в отставку

Эрика тен Хага могут уволить в случае поражения "Манчестера Юнайтед" в сегодняшней игре. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Эрика тен Хага могут отправить в отставку после поражения "МЮ" в сегодняшнем матче против "Астон Виллы". Матч начнется в 16:00.

Напомним, после 6 матчей "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. А в Лиге Европы "красные дьяволы" занимают 21-е место с 36, с 2 очками.