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Стало известно, после чего тен Хага могут отправить в отставку
По информации ESPN
Getty Images / Global Images Ukraine
Эрика тен Хага могут уволить в случае поражения "Манчестера Юнайтед" в сегодняшней игре. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, Эрика тен Хага могут отправить в отставку после поражения "МЮ" в сегодняшнем матче против "Астон Виллы". Матч начнется в 16:00.
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Напомним, после 6 матчей "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ. А в Лиге Европы "красные дьяволы" занимают 21-е место с 36, с 2 очками.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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