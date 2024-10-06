Саудовские клубы не отказываются от идеи подписать звезду Ливерпуля

Саудовские клубы продолжают принимать решение, чтобы подписать Мохаммеда Салаха. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, Салах может стать свободным агентом летом 2025 года, из-за чего клубы Саудовской Аравии принимают решение подписать игрока. Отмечается, что "Аль-Иттихад" остается главным претендентом, однако другие клубы, такие как "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль-Ахли" также следят за ситуацией.

Добавим, что в июне 2024 года "Аль-Иттихад" возобновил переговоры в надежде, что уход Юргена Клоппа может повлиять на решение Салаха покинуть "Ливерпуль", но соглашение так и не состоялось.

Напомним, в нынешнем сезоне Салах принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт Салаха рассчитан до лета 2025 года.