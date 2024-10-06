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Саудовские клубы не отказываются от идеи подписать звезду Ливерпуля
Этим летом египтянином интересовался Аль-Иттихад
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовские клубы продолжают принимать решение, чтобы подписать Мохаммеда Салаха. Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, Салах может стать свободным агентом летом 2025 года, из-за чего клубы Саудовской Аравии принимают решение подписать игрока. Отмечается, что "Аль-Иттихад" остается главным претендентом, однако другие клубы, такие как "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль-Ахли" также следят за ситуацией.
Добавим, что в июне 2024 года "Аль-Иттихад" возобновил переговоры в надежде, что уход Юргена Клоппа может повлиять на решение Салаха покинуть "Ливерпуль", но соглашение так и не состоялось.
Напомним, в нынешнем сезоне Салах принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт Салаха рассчитан до лета 2025 года.
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