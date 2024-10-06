Капитан Ливерпуля высказался о борьбе клуба за чемпионство в Премьер-Лиге

Капитан "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк хочет, чтобы команда боролась до последнего дня за титул чемпиона английской Премьер-Лиги.

Мы хотим совершенствоваться, бросать вызов, бороться до последнего дня, побеждать и добиваться успеха. Это то, на чем мы сосредоточены, а не то, чего ожидают другие. Пока у нас много очков, но мы хотим иметь гораздо больше, – заявил Вирджил Ван Дейк.

Также защитник высказал мнение по графику команды. Впереди у "Ливерпуля" встречи с "Челси" и "Арсеналом" в Премьер-Лиге, а также с "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов, которая будет между матчами АПЛ.

Мы знаем, насколько сложным будет список матчей после международного перерыва, но почему бы не насладиться этим? Я действительно с нетерпением жду этого и, надеюсь, все, кто связан с "Ливерпулем", тоже, - сказал Ван Дейк.

"Ливерпуль" победил в матче против "Кристал Пэлас" со счётом 1:0. Сейчас клуб возглавляет турнирную таблицу.