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Защитник Кайл Уокер провел 400 матчей в Премьер-лиге
Далеко не каждый может похвастаться таким достижением
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Сити" одержал домашнюю победу над "Фулхэмом" со счетом 3:2. Капитан "горожан" Кайл Уокер тоже внес свой вклад в этом поединке, появившись на поле на 62-й минуте. Кроме того, для 34-летнего защитника это был особенный матч.
Кайл Уокер провел 400-ю игру в Премьер-лиге, из них 202 в футболке "Манчестер Сити", 183 в "Тоттенхэме" и 15 матчей в составе "Астон Виллы". Всего англичанин в этих поединках отметился 8 голами и 36 ассистами.
Добавим, что Кайл Уокер является шестикратным победителем АПЛ в составе "Манчестер Сити" (сезоны 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).
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