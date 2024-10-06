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Лондонский Арсенал подобрал конкурента на позицию Зинченко
На этой позиции в клубе уже 4 игрока
Фото: пресслужби ФК "Арсенал"
Левый защитник "Жироны" Мигель Гутьеррес может стать игроком лондонского "Арсенала". Он привлёк внимание главного тренера клуба Микеля Артеты. По словам источника, клуб следит за игроком несколько месяцев.
Это связано с возможным уходом левого защитника Якуба Кивиора, которым интересовались итальянские клубы "Интер" и "Наполи". В "Арсенале" на этой позиции могут сыграть украинец Александр Зинченко, Тахекиро Томиясу и Юрриен Тимбер. Украинец провёл 2 поединка за клуб, выходя со скамейки запасных, а с сентября на поле не выходил из-за травмы.
Гутьеррес умеет не только хорошо обороняться, но и создавать опасные моменты в атаке. В нынешнем сезоне за "Жирону" игрок провёл 9 игр во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.
Источник сообщает, что официального предложения игроку не поступало, но Микель Артета заинтересован в нём. Гутьерресу 23 года, TransferMarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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