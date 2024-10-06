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Арсенал готов начать переговоры с ганским полузащитником
Артета считает Парти важным игроком для Арсенала
"Арсенал" готов начать переговоры с Томасом Парти. Об этом сообщает DailyAFC.
По имеющейся информации, Артета не хочет отпускать Томаса Парти, поскольку считает его ключевым игроком "канониров". Руководство "Арсенала" намерено продлить контракт Парти. Клуб готов начать переговоры с 31-летним футболистом в ближайшие дни.
Напомним, Парти присоединился к "Арсеналу" в октябре 2020 года. За все это время полузащитник сыграл в 124 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативных передачи. Контракт игрока действует до 30 июня 2025 года.
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