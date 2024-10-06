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Арсенал готов начать переговоры с ганским полузащитником

Англия

Артета считает Парти важным игроком для Арсенала

Арсенал готов начать переговоры с ганским полузащитником

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"Арсенал" готов начать переговоры с Томасом Парти. Об этом сообщает DailyAFC.

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По имеющейся информации, Артета не хочет отпускать Томаса Парти, поскольку считает его ключевым игроком "канониров". Руководство "Арсенала" намерено продлить контракт Парти. Клуб готов начать переговоры с 31-летним футболистом в ближайшие дни.

Напомним, Парти присоединился к "Арсеналу" в октябре 2020 года. За все это время полузащитник сыграл в 124 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативных передачи. Контракт игрока действует до 30 июня 2025 года.

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Источник:
DailyAFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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